“El Dominio Mundial”: geoestrategias y poder a través de fuerzas militares (4)

Sin lugar a dudas que la palabra poder, tiende a convertirse en el eslabón perfecto al cual los gobiernos, empresarios, políticos y más, suelen usar a la hora de pensar en la toma del control que bien se pudiera ejercer sobre los demás.

Sin embargo, debemos precisar, que este no viene solo. Tal y como lo hemos visto a lo largo de las tres entregas anteriores cuando reflexionábamos sobre el libro: “Así se domina el mundo. Develando las claves del poder mundial”, del intelectual y Coronel español don Pedro Baños: el poder se obtiene a través de finas y pensadas estrategias, las cuales son diseñadas por personas o por los llamados “tanques de pensadores” con que cuentan los gobiernos o las grandes corporaciones, mayormente aquellas pertenecientes la élite de los llamados países del primer mundo.

A partir de la presente entrega y probablemente las dos siguientes, vamos a continuar fijando nuestra atención en otra de las importantes obras del citado académico español, esta vez sobre: “El dominio mundial. Elementos del poder y claves geopolíticas”.

Este libro contiene 367 páginas, con una diagramación apropiada para su tamaño. Contiene mapas, infografías, fotos, estadísticas y sobre todo, a pesar de que se publicó en el 2018 con una edición que suponemos corregida en el 2022, según los datos que nos da su autor y que en ocasiones hemos confrontado con otras herramientas de las que disponemos, la obra tiene vigencia actualizada por lo que a través de su lectura y a pesar del tiempo transcurrido, el autor nos continúa dando múltiples datos que son claves para el entendimiento tanto de lo que es la geoestrategia, la geopolítica , así como el geopoder.

Es por ello que, en esta ocasión continuaremos navegando sobre las aguas turbulentas de la palabra poder, pero conseguido y mantenido desde la óptica no ya tomando como parámetro el aspecto económico, sino teniendo como base las esferas de las armas o el elemento militar.

Por ejemplo, en la página 11 y a manera de introducción, Pedro Baño nos dice, que “En esta obra veremos cómo la potencia militar, la capacidad económica, la diplomacia, los servicios de inteligencia, los recursos naturales, el conocimiento y la comunicación estratégica, entre otras, se convierten en las herramientas habituales de los grandes actores geopolíticos”, algo que según nos continúa diciendo más adelante, es “La principal novedad del dominio mundial en su aspecto visual”.

“En este sentido, el poder, la fortaleza y la capacidad de actuación de una país, tanto actual como potencial, vienen determinados por una serie de elementos diferentes y diferenciadores, entre los que se encuentran“: la fuerza militar, el poderío económico, la diplomacia, los servicios de inteligencia, la disponibilidad de los recursos naturales, el territorio, la población, las potencialidades tangibles, los conocimientos y los elementos tecnológicos, y por último, lo que se establece a través de las páginas 13,14 y 15: la comunicación estratégica.

Es decir que es en los citados elementos y su desarrollo dentro del campo de la geopolítica, esto así, desde el establecimiento de estrategias bien definidas las cuales deben concebirse ya sea a través de los llamados bancos de pensadores dispuestos para estos menesteres, es que podríamos decir que se encuentran las diversas estrategias para imponer, o dicho de otra manera, para establecer el poder sobre los demás.

“No obstante, la capacidad militar todavía reviste una importancia capital a la hora de determinar el poder de un Estado”, (página 21), pues y hasta que no existan otros caminos por donde buscar el dominio, “el medio militar (claro está ligado a otros elementos, y esto lo expresamos nosotros), sigue siendo uno de los pilares esenciales en lo que se sustenta un país”, (página 24), a tal punto, que “ Un Estado puede tener toda la cultura, el arte, la filosofía, el esplendor y la gloria del mundo, pero todo esto es en vano si no cuenta con un poderoso Ejército para defenderse”, (página 25).

Algo que el destacado estratega militar precisa y en lo que nosotros vamos totalmente de acuerdo, es que “El inmenso poder bélico con el que cuenta la Casa Blanca le garantiza una cohorte de acólitos. Algunos lo son por afinidad ideológica, mientras que otros creen que aliarse con el gran poderoso del momento, en vez de oponerse a él, beneficia más los intereses de su país. Son muchos los que siguen pensando como Napoleón, quien aseguraba que Dios está a favor del que tienen más cañones”, (página 24).

En la página 28 hay un cuadro interesante en donde el escritor nos presenta con estadísticas precisas hasta el momento de la redacción de dicho análisis, de cuáles son los 25 Ejércitos más poderosos del mundo, en donde se establecen los países, el ranking, presupuesto, carros de combate, aviones, portaaviones y submarinos, diciendo además en la página 29, que “En la actualidad, y como ya hemos señalado, el Ejército más poderoso es el de Estados Unidos, pues entre sus principales activos se encuentra la capacidad de desplegar, de manera eficaz y rápida, grandes contingentes de efectivos y medios materiales en prácticamente cualquier punto del planeta”.

Además, tal y como ya lo expusimos en el párrafo anterior, cuando nos referíamos a los 25 ejércitos más poderosos del mundo, por otra parte, en la página 30 también se establecen los gastos militares en donde como es lógico suponer Estados Unidos lidera el ranking, seguido por China, luego Arabia Saudí, Rusia, la India, Francia, Reino Unido, Japón, Alemania, Corea del Sur, Brasil, Italia, Australia, Canadá y Turquía.

Otro ingrediente de primerísimo orden dentro del contexto sobre el cual reflexionamos, es el tema de las armas nucleares, las cuales se han constituido en una seria amenaza para la supervivencia de la raza humana.

El autor, tanto en la página 32 como en la 33 nos ofrece valiosas y puntuales informaciones, en donde y entre otras cosas nos señala, cuáles son aquellos países que han desarrollado este tipo de armamento, entre los que se encuentran, Corea del Norte, Israel, India, Pakistán, Reino Unido, China, Francia Estados Unidos y Rusia.

Además, Baños enumera otras armas de destrucción masiva, entre las que se incluyen las armas químicas y las biológicas y sobre las cuales según expresa, han encontrado ciertas restricciones en su uso por parte precisamente de las llamadas potencias o países del primer mundo.

Otro elemento que observamos dentro de lo que es el control o la búsqueda de poder de un país sobre otro, lo constituye el uso por parte de algunas de las naciones desarrolladas y que buscan la hegemonía a través de las armas, pero sin tomar responsabilidades directas dentro del esquema de una posible guerra abierta, lo constituye el uso de las compañías militares privadas, establecidas estas en la página 43 del texto sobre el que reflexionamos, y que según nos dice, estas vienen operando desde el 1951 en adelante.