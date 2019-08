El Don Omar más sincero reina en Starlite Marbella

Málaga. El puertorriqueño Don Omar, artista conocido como el “Rey del Reggaetón”, ha reinado en el Festival Starlite Marbella (sur) con un concierto lleno de ritmos latinos y urbanos con los que ha hecho bailar sin parar a todos los asistentes, un público con el que el cantante se ha sincerado.

“Vamos a bailar el mejor reggaetón de la historia”, ha confesado nada más comenzar el artista, que ha derrochado en el escenario toda su pasión y ha entregado a los asistentes todo el ritmo al que los tiene acostumbrados con sus populares canciones desde 2003 hasta la actualidad.

Los asistentes no han necesitado hacer uso de sus localidades ya que el baile ha sido el protagonista, por lo que todos los espectadores han estado de pie durante la hora y media que ha durado el espectáculo, en el que incluso Don Omar ha invitado a un joven del público a cantar “Ella y yo”, una de sus canciones más populares.

Don Omar ha bailado y ha “gozado” a ritmo de reggaetón desde el escenario, momentos que el público ha acompañado “perreando” al igual que el artista, un baile de caderas constante que ha desatado temas como “Dale Don Dale” o “Taboo”.

El concierto ha estado marcado por los toques de humor del cantante y por sus confesiones, ya que ha hecho referencia a sus orígenes humildes y a su pasado convulso hasta que se transformó en “pastor de una iglesia para jóvenes”, por lo que ha asegurado que su trabajo como artista “es la respuesta a todas las oraciones”.

“Yo estoy aquí en esta tarima gracias a una oportunidad que me dieron y de la que no me voy a olvidar”, ha asegurado Don Omar en referencia a los artistas Héctor y Tito con los que colaboró en el tema “Ella y yo” que lo acercó al éxito.

La canción “Danza kuduro” ha supuesto sin duda un estallido de energía y euforia por parte de los asistentes que conocían la coreografía a la perfección, tema que también han cantado junto al “rey del reggaetón”. El artista latino ha estado acompañado por un cuerpo de baile mixto que ha sorprendido a los asistentes por sus marcadas coreografías muy pulidas y llamativas, que invitaban a seguir sus movimientos.

Don Omar ha interpretado tanto temas propios de su repertorio como colaboraciones que ha realizado con grandes artistas como Romeo Santos o Wissin y Yandel, una gran variedad de canciones que el público ha coreado sin parar durante toda la actuación.

Para despedirse Don Omar ha entonado la canción “Hasta que salga el sol”, en la que ha improvisado un mensaje para los asistentes ya que para el cantante “las estrellas” han sido las personas que han asistido como público a Starlite.