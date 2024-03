Se llama dualismo a la doctrina que afirma la posible existencia de dos principios supremos, increados, coexistentes, independientes, irrefutables y antagónicos. (Wikipedia). Este concepto filosófico-religioso, se sostiene en la corriente dualista, en términos generales del “bien y el mal”, con la distinción real entre alma y cuerpo; entre lo sagrado y lo secular; entre el espíritu y la materia; entre lo ético y lo inmoral; entre Dios y el diablo; entre el cielo y el infierno<; el yen y el yan…

Imagen de referencia del dualismo. Fuente externa.

El dualismo está presente en todas las esferas del mundo. Esta en las religiones, la política, el comercio, la educación superior, las prácticas deportivas, las investigaciones científicas, los tratados diplomáticos; etc. etc. … La influencia o interrelación de la espiritualidad en torno al “el bien y el mal”, debe percibirse a partir de la aceptación del significado de estos dos conceptos, ya que varían de época en época, en distintas opiniones filosóficas, distintas culturas y creencias religiosas. Cuando se habla de “el bien y el mal”, generalmente se piensa en las dos nociones como cosas o estados rivales, como dos poderes que chocan, influencias incongruentes o fuerzas antagónicas.

La presencia de “el bien y el mal” se conoce como “dualismo” y en “la creencia religiosa de pueblos antiguos, consistía en considerar el universo como formado y mantenido por el concurso de los dos principios igualmente necesarios, perpetuos y por consiguiente independientes uno del otro.[1] [1](Diccionario de la Lengua Española, XXI Edición).

Por “dualismo” se conoce también, un sistema metafísico que afirma que “el bien y el mal son manifestaciones o productos de primera clase, separados, pero iguales”.[2] (Ob. Cit.) Para el pensamiento y la teología cristiana, “el bien” es: lo debido, lo razonable, lo perfecto, lo acertado, lo que se hace de buena manera, lo conveniente, lo justo, lo verdadero… “El mal” para los teólogos cristianos es: lo que se aparta de lo lícito y honesto, es desgracia, calamidad, enfermedad, dolencia, pecado, lo imperfecto, lo que se hace contrariamente a lo debido…

El cristiano está llamado a poner cuidadosa atención a citas bíblicas y expresiones populares, que fácilmente pueden confundir la aceptación de lo que es “el bien” y “el mal”; esto es así, por las siguientes razones: El Salmo 139:12 dice: “! La oscuridad y la luz son lo mismo para ti (Señor Dios)¡ “Dichos populares: “No hay mal que por bien no venga”; “Toda decepción es una bendición”.

Por otro lado, se debe descartar que “el mal” no fue creado… no es una figura… no es un personaje… no es como a veces se pinta, como un ser flacucho con rabo, nariz aguda, cacho (cuernos), pintado de rojo, con expresión de malévolo y cara de sínico; “el mal” es la ausencia de “el bien”.

A pesar de lo antes expuesto, la coexistencia de la presencia de “el bien y el mal” en el mundo es una verdad innegable e inconfundible. El misterio de esta evidencia es difícil de explicar y hay personas de mucha sensibilidad que se embrollan al pensar o hablar de esta inescrutable realidad.

Yin Yang.

De ser cierto que es difícil, reflexionar sobre la dualidad de la bondad y la maldad, no es menos cierto que destacadas figuras del pensamiento han ponderado y escrito sobre el dolor, el sufrimiento y la angustia, que están en franca oposición a la salud, la felicidad, la tranquilidad espiritual de los seres humanos, paz entre los pueblos, la ausencia de perturbaciones y catástrofes en el planeta tierra.

Desde los albores de las crónicas históricas del mundo occidental, hay indicios de que los pensadores han observado y discutido el fenómeno de la existencia o presencia del conflicto de “el bien” y “el mal”, entre la muerte física y la perspectiva de la vida eterna, entre la pureza y la corrupción, entre el bienestar físico y las enfermedades, entre la tormenta mental y la tranquilidad emocional.

Cada día surgen más inquietudes y se hacen más preguntas sobre el conflicto permanente entre las fuerzas que emanan de las virtudes que son contrapuestas por el poder de la maldad. Muchos se preguntan: ¿qué es maldad? ¿Quién o qué la auspicia? ¿De dónde proviene? ¿Desde cuándo ha existido? ¿Por qué el Creador y Omnipotente Dios permite “el mal”? Toma interés especial en nuestros días, el hecho de pensar, hablar y preguntar sobre el espinoso asunto de las fuerzas antagónicas en el mundo y especular o filosofar sobre esto.

Así sucede por las facilidades que nos brindan los medios de comunicación al mantenernos saturados de informaciones que son escuchadas por la radio, vistas en la televisión o en la pantalla de las computadoras (ordenadores).

El concepto filosófico y concretamente el pensamiento religioso, a su nivel más avanzado, profesa que hay “un solo Dios”, el Arquitecto, Creador, Omnipotente, Sempiterno y Ser Celestial. La gran mayoría de la población mundial está en un dilema espiritual, emocional y a veces de fe, porque se preguntan: Si hay “un solo Dios”, Creador. La pregunta más perturbadora es entonces: ¿de qué lado está Dios?.