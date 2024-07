El duro camino personal de Adrián Beltré hacia Cooperstown

Adrián Beltré, de apenas 21 años en ese momento, estaba entrenando en los campos traseros temprano una mañana en el complejo de entrenamiento de primavera de los Dodgers de Los Ángeles en Vero Beach, Florida, cuando su agente, que lo observaba cerca, se alarmó.

Beltré, quien hizo su debut en las Grandes Ligas tres años antes después de firmar por $23,000 procedente de la República Dominicana, lucía frágil y pálido.

«Escuché que no se sentía bien, así que me acerqué a él», dijo el agente Scott Boras a USA TODAY Sports. No podía creer lo mal que se veía. Tenía un aspecto terrible, y su cara es tan blanca como la mía. Le dije: ‘¿Qué te pasa?’

Beltré se subió la camiseta, señaló su costado y allí estaba, una bolsa de colostomía de verdad.

«Le dije: ‘¿Qué? Déjame ver eso», dijo Boras. «Adrián, tienes una infección sistémica. Tenemos que sacarte del campo. Lo llevé a un internista de los Dodgers e inmediatamente volamos a Los Ángeles. Estuvo en el hospital durante tres semanas. Perdió 30 libras. Tenía una infección sistémica muy grave.

«Y está tomando rodados con una bolsa de colostomía».

Beltré, quien se había sometido a una apendicectomía de emergencia en la República Dominicana antes de los entrenamientos de primavera, sufría de una infección potencialmente mortal por la ruptura del apéndice.

Se perdió un mes y volvió a jugar el resto de la temporada 2001.

La dureza define a Beltre

Asi la infancia de la leyenda de Beltré, quien el domingo por la tarde (1:30 p.m. ET), será exaltado al Salón de la Fama del Béisbol junto al primera base de los Rockies de Colorado Todd Helton, el receptor de los Mellizos de Minnesota Joe Mauer y el manager Jim Leyland.

«Ese es Adrián Beltré», dijo Boras. Todo lo que quería hacer era jugar béisbol. La mayoría de los chicos son muy exuberantes, tal vez engreídos, cuando son realmente buenos y son jóvenes. Adrián nunca fue así. Nunca».

Beltré personificaba la dureza. Si respiraba, jugaba. Sin importar la lesión, sin importar la intensidad del dolor, Beltré se negó a salir de los juegos.

Esa fue la leyenda de Beltré, que jugó 21 años y se convirtió en uno de los cuatro jugadores en la historia del béisbol que han producido 3,000 hits (3,146), 400 jonrones (477) y cinco premios Guante de Oro.



Los otros: Willie Mays, Carl Yastrzemski y Dave Winfield.

Legado en Texas

Beltré ni siquiera jugó para los Rangers hasta los últimos ocho años de su carrera, pero aquí es donde se convirtió en una leyenda, logrando números espectaculares, lo que lo llevó al Salón de la Fama.

Beltré, con una línea ofensiva de .275/.329/.462 en sus primeros 13 años, bateó .305 con un OPS de .866 en Texas, terminando tres veces entre los siete primeros de la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Bateó .308 con un OPS de .873, promediando 28 jonrones y 94 carreras impulsadas de 2011 a 2016 durante su contrato original con los Rangers.

Se convirtió en un ícono viviente y, aunque era el jugador más respetado de la sala, era a quien a sus compañeros de equipo les encantaba bromear. Beltré, como ves, odiaba absolutamente a todo el mundo menos a su barbero que le endurecía el cuero cabelludo.