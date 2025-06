El eclipse económico que resta fuerza a los ayuntamientos

Mientras por un lado el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, aspira a disponer de más recursos para prontamente dotar de espacios adicionales al cementerio de Cristo Redentor que desborda su capacidad de albergar sepulturas, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, se siente limitado en ingresos ordinarios para elevar los niveles salariales actualmente inferiores a la dignidad y mérito de sus recursos humanos y llega a lamentar que no sea posible optimizar los servicios que la comunidad espera de su ayuntamiento porque su presupuesto no da para tanto. Ambos, de todos modos, exhiben con orgullo los resultados de su gestión hasta ahora aunque sus realidades en alguna medida corresponden a un contexto a nivel nacional en el que la autonomía municipal aparece golpeada en diferentes grados.

Una drasticidad de recorte presupuestal ya institucionalizado les ha puesto a recibir del Poder Ejecutivo partidas de un 2.9% anual en promedio de los recaudos fiscales que según la ley debe ser de un 10%. Razón para estar esencialmente apocados en disponibilidad de medios para invertir en obras que trasciendan en dimensión y significado por lo que se concentran en dotar barrios de instalaciones generalmente modestas, más o menos satisfactorias y recoger basura, mal que bien. Un alto funcionariado electos por voto popular subordinado a la discrecionalidad de un ente superior del poder por el que no votaron necesariamente sus electores. Cierta forma de despojo.

Se explica que un importante número de ayuntamientos, incluyendo los más grandes del país, deban hacer de tripas corazón para mantener sin oscilaciones extremas y hacia crisis a la higiene urbana y para que el mal de la ocupación ilegal de espacios públicos no les siga siendo indoblegable, sobre todo en los 7 cabildo y 8 distritos de la provincia de Santo Domingo.

A confesión de parte: «Nos estamos concentrado en obras pequeñas y medianas y algunas grandes. Los recursos siguen siendo una limitante porque si bien es cierto que hemos eficientizado lo que tenemos, también debemos trabajar con concepto de gobierno local y aún así los recursos no son suficientes porque necesitamos elevar el nivel salarial y contratar servicios de calidad». Expresiones en el almuerzo del Grupo Corripio del ejecutivo municipal santiaguero Ulises Rodríguez el pasado miércoles.

Trasluciendo cierta impotencia, y a pesar de que la circulación de vehículos y los medios públicos de transporte son por definición inherentes a autoridades citadinas, el alcalde de la mayor ámbito edilicio del país que es el de la porción oriental de la capital, Dío Astacio, subordina toda alternativa de solución al caos vial que afecta sus dominios a la masificación del traslado de pasajeros en la que está embarcado el Gobierno central al cual clama por más estaciones de metro para que los trenes lleguen hasta San Isidro y la avenida España, zonas que por esas palabras suyas necesitan más, para confort de sus ciudadanos, de la atención del Palacio Nacional que de las salas capitulares correspondientes.

LA MUTILACIÓN

La ley 176-07 que rige al Distrito Nacional y los municipios no ha servido para salvar a esos organismos de ser fundamentalmente débiles en lo financiero e incapaces de enfrentarse a quienes desde consumos indisciplinados se niegan (o no pueden por lo generalizado de la pobreza) a pagar los servicios que reciben tanto de los cabildos como de las entidades que con sus protagonismos sustitutivos (como la CAASD e INAPA) invaden lo esencialmente municipal y se apoderan de una parte de lo que tributan sus habitantes.

Sin autosuficiencia no puede haber verdadera autonomía: aunque están en capacidad de agenciarse de motu proprio ingresos extrayéndolos mediante arbitrios y tasas a la posesión de viviendas y transferencias inmobiliarias y permisos para instalar expendios de combustibles, una poderosa barrera legal indica que los ayuntamientos tiene que inhibirse en sus afanes recaudatorios cada vez que el Estado haya puesto ya sus garras sobre los contribuyentes en determinados renglones. Su autoridad nacional aplasta alcaldías y a toda junta de regidores que intentara hacer valer derechos de simple alcance regional contra lo abrumador del presidencialismo.

Apabullantes desbordamientos de ejecutorias y ejercicios de autoridad desde los niveles más alto de la conducción de los destinos nacionales dejan a los ayuntamientos sin capacidad de sufragar sus objetivos y tomar decisiones sin cortapisas a los que la ley los compromete. Incumbencias que no pasan del papel y que dejan sin su presencia el ordenamiento territorial, el planeamiento urbano, la gestión de suelo, la disciplina urbanística, instalación de alumbrado público de una vastedad que haga sucumbir las sombras favorables a la delincuencia. Bien dotados, podrían proteger los patrimonios históricos y culturales de sus comunidades.

SIN ACUEDUCTOS

Los gobiernos del pasado (siguiendo a veces directrices de organismos internacionales) suprimieron paulatinamente la descentralización que tendía a democratizar y a acercar a los ciudadanos al enfrentamiento de los problemas y a la expansión de suministros a sus comunidades. De ahí que surgieran el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado INAPA, y la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, CAASD en busca de unas eficiencias de gestión que nunca llegaron.

La precariedad de sus vitales servicios es la misma que existía a la muerte de Trujillo y entre los países de más corto alcance en el tratamiento de aguas residuales en este continente está República Dominicana.

Ambas entidades desplazantes están en pie por la sustentación a través de los subsidios (que debieran fortalecer directamente a las administraciones edilicias) con los que el Gobierno contrarresta la incapacidad de cobrar para recuperar inversiones y solventar operaciones logrando que los consumidores paguen por el suministro y combatiendo las fugas y desperdicios. Más del 50% del agua que potabilizan va a la nada y las industrias y hogares conectados a la red figuran en menos de un 30% como clientes facturados. Aún así INAPA mantiene un ritmo aceptable de crecimiento infraestructural, pero solo por ser beneficiario del paternalismo que quiere que la gente esté contenta aunque al país le vaya mal; algo que solo es posible con una exagerada apelación al endeudamiento público de inciertas consecuencias.

MONSTRUO CRECIDO

La protección a la salud de millones de habitantes recibe un severo golpe por el ahorcamiento de la reducción presupuestaria que resta el oxígeno de la liquidez a los ayuntamientos, la mayoría de ellos en condición de pobreza, entes que lamentablemente tienen como principal razón de ser higienizar los entornos de sus munícipes. Una verdadera autonomía financiera les hubiera permitido limpiar bien y servir mejor en términos generales a sus votantes.

Diagnosticado por especialistas nacionales e internacionales, el problema de la basura o gestión de residuos sólidos en República Dominicana es demasiado desafío para las administraciones de ciudades por lo que: la recolección es mayormente deficiente; se percibe una precariedad de infraestructura y la eliminación es inadecuada.

Muchos municipios -comprobaron- no cuentan con los medios materiales y de movilidad necesarios para la recolección y disposición final de los residuos, lo que se traduce en acumulación en áreas públicas y eliminación a cielo abierto que dispersa enfermedades además de fetidez. En Puerto Plata cíclicamente los vertederos al interior y en la periferia de la ciudad hacen crisis con súper abundancia de detritus que dan en pleno rostro a la industria sin chimenea llamada turismo.

El mecanismo que obliga legalmente al Gobierno a compartir imgresoscon los ayuntamientos del país aparece históricamente en contradicción con la equidad trazada constitucionalmente para propiciar un eficaz ejercicio de autoridades locales en beneficio de los ciudadanos de las diferentes jurisdicciones. Las mismas leyes que lo ordenan son las que describen las facultades que a través de los poderes del Estado y el derecho positivo, se asignan a los cabildos:

«Crear normas y gestionar la protección de la higiene y salubridad públicas para garantizar el saneamiento ambiental, construir infraestructuras y equipamientos urbanos, pavimentación de las vías públicas urbanas, construcción y mantenimiento de caminos rurales (?) , construcción y conservación de aceras, contenes y caminos vecinales, construcción y gestión de mataderos, mercados y ferias; construcción y gestión de cementerios y servicios funerarios». Algunas cosas sí y otras muchas: no.

La desbordada ocupación ilegal de espacios públicos, en un país en el que la informalidad de la economía sigue estando más extendida que la formal que paga impuestos, se critica que los ayuntamientos no suelan tomar medidas eficientes para hacer cumplir las leyes y regulaciones contra la presencia de negocios al aire libre contra los derechos al tránsito de personas y vehículos y en favor de la higiene urbana. En el caso particular del Distrito Nacional se critica que los operativos contra los usurpadores no sean suficientes ni aborden las raíces del problema.