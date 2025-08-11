El efecto cascada de la deshonestidad en el liderazgo

La honestidad es un pilar fundamental en cualquier organización y por ende sería lo más lógico y sensato que se prepondere desde el Estado, pero el gobierno del Cambio ha utilizado la palabra “transparencia” como un unicornio blanco.

Cuando los líderes mienten o distorsionan la verdad, no solo pierden credibilidad, sino que también generan un efecto dominó que normaliza la deshonestidad entre sus colaboradores. Este fenómeno es conocido como “contagio ético”, muestra cómo el comportamiento de los líderes influye directamente en la cultura organizacional o gubernamental.

Hace meses ya que vengo observando, en muchos casos, el deterioro en las declaraciones y la conducta de quienes manejan la cosa pública, lo cual, genera efectos de estupidez en masa, gracias a la cantidad de personas conectadas que repiten o argumentan pobremente sobre temas sociales y políticos, parte también de lo que ya he explicado antes, en artículos previos, sobre la ignorancia estratégica colectiva.

La irresponsabilidad en los y las líderes, debería de juzgarse moralmente con alta severidad, ya que se trata de figuras con autoridad y son referencia, ya sea en las empresas o en la política y la sociedad en general. Sus acciones y palabras establecen un estándar de comportamiento que los colaboradores tienden a imitar, consciente o inconscientemente.

¿Será que de tanto oír al Presidente dar datos imprecisos, no cumplir promesas y pasarse cinco años culpando a los gobiernos anteriores y a las guerras de otros países, a los técnicos docentes y funcionarios del Ministerio de Educación (MINERD) que no les tiembla el pulso en inventarse datos?

Estudios en psicología organizacional (como los de Harvard Business School) han demostrado que cuando las personas observan que sus superiores actúan sin ética, se incrementa su disposición a hacer lo mismo, lo cual se conoce como: “el efecto tolerancia a la deshonestidad”, donde se normaliza la repetición de mentiras, las cuales, hacen que parezcan menos graves con el tiempo. A su vez, surge la justificación, llevando alas y los colaboradores a poder racionalizar sus propias mentiras argumentando que «todos lo hacen» o que «es la única forma de sobrevivir en la empresa o gobierno” y esto fomenta un ambiente tóxico.

Por ley, el MINERD, como otras instituciones, deben de generar estadísticas y datos que son para el uso público. Si no contáramos con estos mecanismos, fuésemos aún más atrasados y no hubiese manera de planificar políticas públicas. Cuando respetamos los datos y conocemos los criterios esenciales para ejecutar planes, algo fundamental, pero a la vez, muy raro en este gobierno de llevar a cabo, evidenciado en la falta de entrega de aulas a pensar de movimientos positivos de orden regulatorio como legal, así como renovaciones organizacionales en termino de agilizar operativas y dar funciones más amplias a incumbentes para que puedan “resolver” sin necesidad de articular con otras instituciones, como por ejemplo, fue en el pasado gobierno el trabajo de construcción, remozamiento y sustitución de infraestructura escolar entre Obras Públicas, OISOE y MINERD.

Cuando un líder miente, legitima la mentira como estrategia porque si sus colaboradores perciben que su jefe falsea información para obtener beneficios y/o aprobación, pueden asumir que ese es el modo aceptado de operar. Así se va generando una desconfianza, donde las y los colaboradores pueden sentir que no hay consecuencias negativas por mentir.

Este ambiente se sigue ampliando, generando, además, inseguridad, ya que, si la verdad se manipula desde arriba, los empleados pueden recurrir a la mentira para protegerse o evitar conflictos.

Ante toda esta locura de comportamiento que observo, me encuentro con que existen experimentos sobre el «contagio» de la deshonestidad. Estudios como los de Dan Ariely (The Honest Truth About Dishonesty, 2012) y Francesca Gino (Harvard Business School); han mostrado que: La deshonestidad se «contagia» más fácilmente cuando quienes la practican son percibidos como líderes o pares influyentes y que basta que una persona en posición de poder mienta para que otros sientan que es aceptable hacerlo (Efecto de Permiso Social).

También existen otros términos que nos llevan a lo mismo “el efecto Pinocho colectivo” Cuando un líder político miente y no enfrenta consecuencias, se genera otro efecto cascada similar al de las organizaciones, pero con impacto social, ahí entraría entonces la legitimación de la posverdad como pasó con el Brexit o con las teorías del negacionismo climático, y ahora lo estamos viviendo con el inicio de año escolar y todos los inventos de datos que no existen, como aquello de que la demanda del Nivel Inicial se ha incrementado en porcentajes muy alejados de lo que dicen los propios datos históricos publicados por el MINERD o que NUNCA ANTES la educación pública se ofrecía desde los tres años; algo que cualquier ciudadano de a pie puede comprobar solo entrado a la surtida página de publicaciones del MINERD.

Este artículo, más bien se trata de la preocupación sobre un descalabre más amplio de la sociedad complicada en la que vivimos. Según Yascha Mounk (The People vs. Democracy), cuando la ciudadanía percibe que sus líderes mienten sistemáticamente, dejan de creer en las instituciones y replican la misma deshonestidad.

¡Detengamos estos influjos deshonestos! Paremos este maligno contagio ético.