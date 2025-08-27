El ello, el yo y el súper yo dejan un duelo en la plaza del Museo de Arte Moderno

Por: Monika A. Vega G.

Museóloga

Recientemente, la llegada de la escultura «La Chaise Adulte» del maestro Iván Tovar a la explanada del Museo de Arte Moderno (MAM) de Santo Domingo ha generado una polémica canibalesca en las redes sociales y medios de comunicación. La obra, que forma parte de la exposición «El retorno de Tovar», fue inaugurada en una ceremonia que atrajo a un gran número de personalidades del arte y amantes de la cultura.

Lo que para ojos curados era un valor agregado al colectivo a la comunidad y a la misma bienal se convirtió en un nicho de protestas ejecutadas con poca delicadeza y menos sentido común.

La objetividad se fue de las manos y los resentimientos, incrustados en las vísceras de muchos. lanzaron los más voraces comentarios llenos de ira y desenfreno, estos son el espejo de su interior, no el de Lacan.

La innovación de una pieza exquisita ha sido el detonante para el rugir de las fieras donde se canalizaron muchas dolencias y escasez de valores dignos de análisis.

Se arremetió contra personas e instituciones que han apoyado el arte dominicano como lema de vida.

Hay formas de comunicar desacuerdos y estas dicen mucho de quien los propone, la delicadeza y decencia nunca estuvieron presente, se arrabalizo el arte del dialogo.

La definición de museo según el ICOM es: “Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos.”

La triste pregunta es ¿qué tan lejos de la civilización, el humanismo y la educación estamos?