El siniestro ocurrió el sábado 20 de septiembre, alrededor de las 18:35, cuando la avioneta Cessna XB-BGH, utilizada por escuelas de aviación para prácticas, se desplomó dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García.

A bordo se encontraban Débora Estrella y el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, ambos fallecidos en el impacto. Protección Civil de Nuevo León, la Agencia Federal de Aviación y la Fiscalía estatal confirmaron que la aeronave realizaba una rutina de instrucción y, según la cronología de historias compartidas, la conductora documentó su presencia en el aeropuerto apenas unas horas antes.

Testigos y rescatistas señalaron que la zona fue asegurada y que los cuerpos fueron recuperados durante la madrugada siguiente. La causa del accidente continúa bajo investigación, y aunque la difusión de un video ha detonado la hipótesis sobre posible turbulencia causada por otro helicóptero en la zona, sólo las autoridades emitirán el dictamen oficial.

¿Quién fue Débora Estrella?

Con 43 años, Débora Estrella era una figura reconocida del periodismo regiomontano. Abogada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, se incorporó al medio radiofónico a través de Frecuencia Tec y poco después a la televisión.

Su paso por Milenio Televisión, Fuerza Informativa Azteca y especialmente Telediario Matutino de Multimedios le permitió ganarse la confianza de la audiencia y el respeto del gremio. Además de su labor en periodismo, trabajó en empresas como Pepsico y Sigma, y entre sus pasiones estaban la equitación, los caballos y recientemente la aviación, interés que compartía abiertamente con sus seguidores.

Luego del accidente, colegas y figuras públicas publicaron mensajes de despedida y condolencias. El periodista César García, compañero de Multimedios, compartió: “Hoy mi corazón está destrozado… Débora Estrella ahora está en el cielo. No sabes lo mal que me siento el saber que ya no te veré cada fin de semana y me alegres con tu sonrisa y alegría. Te llevaré siempre en el corazón, mente y alma”.

Carlos Zúñiga escribió: “Me entristece mucho tener que despedirme así de mi amiga y compañera Débora Estrella. Una profesional en toda la extensión de la palabra, pero mejor persona, hija, hermana. Duele mucho su partida. Abrazo a su familia, amigos y a colegas de Multimedios”.

La periodista también recibió homenajes de otras empresas de medios, que destacaron su carácter cercano y genuino, mientras seguidores inundaron sus publicaciones con mensajes de despedida, sorpresa y cariño.