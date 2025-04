El emotivo mensaje que le dedicó el salsero Víctor Manuelle a su madre tras su fallecimiento

El salsero anunció este martes el fallecimiento de su madre, “Mamá Jenny”, a quien dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Hoy la familia y amigos se encuentran tristes porque físicamente no estarás más con nosotros. Sé que en el cielo se está preparando una fiesta y me imagino a tu hijo Dadito cantando cuando entres por las puertas y a Papi vestido de gala diciendo: ‘abran paso que llegó mi esposa’. La muerte en Cristo no es pérdida. Vuela alto, Mami, y cuídanos desde el cielo”, escribió.



El intérprete destacó la valentía de su progenitora: “Diste la batalla hasta el final, no te rendiste, con tu carácter fuerte e inquebrantable”.

También agradeció a quienes cuidaron de ella en sus últimos años: “Gracias por esas personas que se convirtieron en familia, por el amor y atenciones que le brindaron”.



“Hoy, con dolor en el alma, les informo que la guerrera de la familia partió con el Señor. Mamá Jenny, como te decían tus nietos, o Bisi, como te decía Dylara (tu bisnieta)”, concluyó el salsero.

