El emotivo momento de Ketel Marte que está conmoviendo a todos  

El segunda base dominicano de los Arizona Diamondbacks, Ketel Marte, recibió un bate personalizado que rinde homenaje a su madre fallecida, Elpidia Valdéz, quien perdió la vida en un accidente de tránsito a los 39 años.

Marte, quien se vio completamente conmovido por el gesto, usará el bate especial durante el “Player’s Weekend”  en las Grandes Ligas, un evento especial en el que los peloteros tienen la oportunidad de expresar su personalidad y rendir tributo a seres queridos o causas significativas.

El bate, decorado con un corazón en cuyo centro se encuentra una fotografía de Ketel junto a su madre, está rodeado de flores moradas, un color frecuentemente asociado con el recuerdo y la espiritualidad.

“Durante el fin de semana de jugadores, Ketel Marte usará un bate especial para honrar a su mamá. Encuadrada en un corazón, la imagen presenta una hermosa foto de los dos rodeado de flores moradas”, publicó Grandes Ligas mediante sus redes sociales.

Players Weekend será una oportunidad para que Marte honre a su madre de una manera especial, utilizando un bate que simboliza su amor y memoria.

