El espinoso debate sobre la interpretación de la Biblia

Graciela Abinader Arbaje, a través de su cuenta de TikTok, ha puesto en la palestra pública un debate complejo y delicado: la ignorancia con las que muchas personas interpretan la Biblia en la República Dominicana. Exceptuando los sacerdotes católicos, quienes, como señaló el Vicario de la Pastoral de la Arquidiócesis de Santiago, Williams Arias, se someten a años de formación teológica; los protestantes con sólida formación académica y los grupos de personas que estudian la Biblia junto a especialistas; en cada esquina encontramos supuestos pastores, “influencers” y fanáticos que predican la palabra de Dios desde la ignorancia y, por ende, no la practican.

Baruch de Spinoza ––filósofo neerlandés de origen judío sefardí–– fue severamente excomulgado de su sinagoga por atreverse a cuestionar algunos fundamentos sobre la doctrina cristiana en la época de la Inquisición. Sentenciado hereje, y declarado “maldito de día y maldito de noche; maldito al acostarse y maldito al levantarse; maldito al irse y maldito al volver… Que el señor nunca le reconozca ni le perdone y que el enojo y la displicencia caigan sobre él y que borre su nombre del cielo” … ¡Entre otras diabluras!

Imponente, pero firme en sus convicciones reflexionaba el condenado: “Me pregunto con frecuencia cómo es que aquellas personas que alardean de profesar la religión cristiana –– el amor, la alegría, la paz, la templanza y la caridad con todos los hombres–– se pelean con tal rencorosa animosidad y demuestran cada día tan acerbo odio; cuando es esto, más que las virtudes que profesan, el criterio más expedito de su fe”.

En su Tractatus Theologico-Politicus, Spinoza sostieneque el lenguaje de la Biblia es metafórico y fue diseñado para apelar más a la imaginación y a las emociones de las masas que a la razón.

Esa “sevicia draconiana” con la que fue perseguido y excomulgado no es solo propia de la Inquisición, es el canibalismo que se vive en las redes sociales modernas y tradicionales en las cuales personas que son portavoces de versículos de las Sagradas Escrituras, pero en su conducta reflejan un comportamiento ofensivo, irrespetuoso, hipócrita, cínico y violento… ¡A Dios rezando y con el mazo dando!… Esto es precisamente a lo que Graciela Abinader hace referencia al señalar la incongruencia de quienes publican mensajes vacíos sobre el amor al prójimo mientras actúan bajo prejuicios, los ejemplos sobran en la cotidianidad. Nada nuevo debajo del cielo.

No obstante, José Ortega y Gasset ofrece una distinción clave para analizar el pensamiento de las personas. Una cosa son las ideas y otra muy distinta son las creencias. Las ideas son una construcción intelectual. Requieren horas de estudio, dedicación, discernimiento, crítica, maduración. Se erigen en función de la evidencia, de la ciencia, de las páginas para la izquierda.

Las creencias no tienen una explicación lógica, simplemente nos encontramos en ellas, las poseemos, son parte de nuestra constitución interna, de nuestro ser. Se forjan en nosotros durante nuestro proceso evolutivo sin siquiera percatarnos. Cabalgamos sobre ellas a todo galope sin proponérnoslo, como jinetes experimentados.

No es un pecado poseer más de unas que de otras, sencillamente hay que aprender la distinción porque ambas tienen un profundo impacto personal en la vida de la gente. Desde mis creencias he leído y releído versículos de la Biblia tratando de comprenderlos y sin tener los criterios normativos para interpretarlos han generado una gran transformación en mi vida. Sin embargo, considero que, al margen de la experiencia espiritual particular, hay un amplísimo trecho que distancia la palabra con los hechos de los demagogos en el ágora digital… ¡Ni hablar del tránsito!

Desde las ideas también siento un profundo respeto por pensadores cuyas reflexiones he intentado durante mucho tiempo y esfuerzo comprender, cuando escucho las ligerezas con las que se mencionan me cuestiono duramente la trivialidad y el confuso criterio con el que se ejercen muchos oficios en esta adorada media isla. Dijo Bertrand Russell, ––– filósofo, matemático y escritor británico ––– “el relato de un tonto sobre las ideas de un hombre inteligente nunca es acertado, porque inconscientemente traduce lo que oye en algo accesible a su entendimiento. Prefiero que hable de mí mi más enconado enemigo, entre los filósofos, que un amigo ignorante de la filosofía”.

Mi intención no es poner la razón por encima de la fe. En definitiva, propongo que el camino hacia el Señor puede transitarse por cualquiera de las dos vías. Ambas son esenciales, los criterios para estudiar la Biblia y lograr un profundo grado de comprensión, y la fe. Para San Agustín, por ejemplo, sin fe es imposible comprender a Dios; para Santo Tomás, la fe es necesaria para los ignorantes y los jóvenes que carecen de tiempo para estudiar filosofía. Sostengo, sin embargo, que cualquiera de los caminos debe reflejarse en la conducta; lo contrario, como dice la joven, equivale a interpretar la Biblia desde la verdadera ignorancia.