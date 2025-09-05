El estudiantado pobre embestido por la ADP

El estudiantado pobre embestido por la ADP

Cada vez que el activismo sindical y de evidente adhesión a un partido opositor de la dirigencia de la ADP se propone acorralar al Ministerio de Educación con exigencias generalmente extremas en favor de los maestros que la siguen, a quienes lleva realmente en su radicalismo al altar de los sacrificios es a los miles de estudiantes de las escuelas públicas que cada vez con más frecuencia hacen entrar a aulas descabezadas por la ausencia huelgaria de quienes han debido estar allí brindando el pan de la enseñanza. El zafarrancho de la inextinguible lucha que erosiona el principio de autoridad (sin él que es imposible transmitir conocimientos) es de confrontación con la cúspide del poder a la que se dirigen discursos de barricada mientras solo se causan bajas en la base de la pirámide social poblada mayormente por la niñez y minorías de edad de bajos ingresos que no pueden pagar inscripciones en colegios privados de calidad y libres de la degradación por paralizaciones docentes y decididamente ilegales por afectar un servicio público de primera necesidad.

Los déficit de aprendizajes más pronunciados de este país conectan con la inconstancia en la impartición de clases y con la oposición resuelta que tiene montada el sindicalismo magisterial que impone su voluntad contra las fórmulas que pretende aplicar el Estado para impulsar la formación continua y el desarrollo profesional del personal que envía a los planteles a educar. En este momento, los llamados a paros y la convocatorias de asambleas de la Asociación de Profesores en días y horarios de clases continúan sin control como acaba de ocurrir en San Juan de la Maguana donde se registró el cierre automático y medalaganario de 105 centros escolares. La semana anterior, en el segundo día de clases del año escolar, más de 27 mil estudiantes de escuelas públicas de Bonao, provincia Monseñor Nouel, fueron privados de aprender cuando los profesores cerraron los planteles para acompañar al presidente local de ADP a una citación en el palacio de justicia de esa localidad por un caso muy personal.

