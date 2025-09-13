«El éxito no basta si no es merecido»: Manuel Corripio ofrece discurso inspirador en la PUCMM

Santo Domingo – En un emotivo y reflexivo discurso durante la 78.ª ceremonia de graduación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el vicepresidente del Grupo Corropio y miembro de la Junta de Directores de la casa de altos estudios, Manuel Corripio Estrada ofreció una inspiradora intervención en la que instó a los nuevos profesionales a abrazar la incertidumbre, hacerse las preguntas correctas y actuar con integridad, responsabilidad y esfuerzo personal en la construcción de su proyecto de vida.

Corripio inició su discurso agradeciendo a la universidad, a su rector, el reverendo padre doctor Secilio Espinal, y a los graduandos, por permitirle “dirigirse al futuro”, representado en los más de mil egresados que la institución entrega al país. “Mucho se espera de ustedes. Mucho han recibido, mucho podrán dar, y deseo para ustedes que sea mucho con lo que merecidamente se les recompense”, expresó.

A diferencia de los discursos tradicionales cargados de datos, Corripio explicó que no venía a dar respuestas ni predicciones, sino a compartir las preguntas esenciales que lo han guiado en su camino personal y profesional. “A diferencia de las respuestas, las preguntas adecuadas y sucesivas nos van llevando, poco a poco, a mayores niveles de claridad”, afirmó.

Una vida guiada por preguntas

En lugar de enfocarse en tendencias tecnológicas o indicadores económicos, Corripio ofreció una filosofía de vida centrada en la introspección, la ética y el propósito. Citando a Heráclito, Benedetti y Mark Twain, animó a los graduados a mantener la curiosidad viva, abrazar el cambio y evitar el conformismo.

“Hoy se gradúan, pero el aprendizaje de vida no termina nunca. Mantengan una curiosidad nunca satisfecha, conserven capacidad de asombro ante lo nuevo y flexibilidad de adaptación a nuevas realidades”, exhortó.

También habló del valor del «no» como una herramienta esencial para la autenticidad personal:

“Decidir implica abandonar. Dada la importancia de las renuncias, una de las palabras más importantes para su futuro será ‘no’. Rechazas a quien no eres y dices sí a quien quieres ser”.

El éxito merecido: fruto del esfuerzo

Corripio planteó una serie de preguntas fundamentales para guiar las decisiones importantes de la vida, especialmente en torno al éxito y su legitimidad:

¿Es este logro merecido por mi esfuerzo?

¿Lo obtuve de forma honesta?

¿Di mi máximo en el proceso?

“El éxito verdadero no es solo obtener un resultado, sino saber que lo mereces”, afirmó. También alertó sobre el peligro de los atajos, defendiendo la integridad como base de toda recompensa sostenible.

Cerrar con propósito

El empresario concluyó haciendo una distinción entre los dos momentos más importantes en la vida de una persona, según Twain: el día en que nace y el día en que descubre para qué nació. “Ese segundo momento no se nos da: se construye”, subrayó, instando a los jóvenes a perseguir ese propósito con valentía, incluso en medio de la incertidumbre.