El exjugador NBA Jason Collins tiene un tumor cerebral   

  • EFE
El exjugador NBA Jason Collins tiene un tumor cerebral   

Jason Collins, con los Brooklyn Nets / AP

 Chicago (EE.UU.), 11 de Agosto (EFE).- Jason Collins, que disputó trece temporadas en la NBA y es ahora un embajador de la liga, tiene un tumor cerbral por el que se somete por estos días a un tratamiento, informó su familia este jueves.  

“El embajador de la NBA y jugador con trece años de experiencia en la liga se está sometiendo a un tratamiento para un tumor de cerebro. Jason y su familia agradecen vuestro apoyo y oraciones y piden privacidad mientras dedican su atención a la salud y al bienestar de Jason”, se lee en el comunicado recogido por la NBA.  

Collins, el primer jugador de la NBA en declararse homosexual mientras estaba en activo, vistió las camisetas de New Jersey Nets, Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Washington Wizards, Memphis Grizzlies, Atlanta Hawks y Brooklyn Nets en sus trece años en la liga de baloncesto estadounidense.  

El expivot, de 2,13 metros de estatura, se retiró de la NBA en 2014 y trabaja en la actualidad como embajador de la liga. EFE 

Síguenos como periodicohoyrd

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

El exjugador NBA Jason Collins tiene un tumor cerebral   
El exjugador NBA Jason Collins tiene un tumor cerebral   
12 septiembre, 2025
NBA 2K26 regresa en grande para devolver la franquicia a sus orígenes
NBA 2K26 regresa en grande para devolver la franquicia a sus orígenes
10 septiembre, 2025
El canadiense Trey Lyles llega al Real Madrid tras diez temporadas en la NBA  
El canadiense Trey Lyles llega al Real Madrid tras diez temporadas en la NBA  
10 septiembre, 2025
Carmelo Anthony, honrado tras inducción al Salón de la Fama del Baloncesto
Carmelo Anthony, honrado tras inducción al Salón de la Fama del Baloncesto
8 septiembre, 2025
NBA investiga a Kawhi Leonard y a los Clippers: Lo que debes saber
NBA investiga a Kawhi Leonard y a los Clippers: Lo que debes saber
3 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La voz del paciente RD: Día Internacional para la Prevención del Suicidio

La voz del paciente RD: Día Internacional para la Prevención del Suicidio

Cuando una sufre, el dolor es de todas

Cuando una sufre, el dolor es de todas

Unicef convoca a ‘A taste of Hope’ su cena solidaria

Unicef convoca a ‘A taste of Hope’ su cena solidaria

Protocolos

Protocolos

Edición impresa, jueves 11 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 11 de septiembre de 2025

Estado ha contratado más de 158 mil millones en 2025, compras consumen 32%

Estado ha contratado más de 158 mil millones en 2025, compras consumen 32%

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo