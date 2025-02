El fin de una era: la mansión Kardashian se puso a la venta por 13 millones de dólares

La emblemática mansión de Hidden Hills fue hogar de momentos inolvidables vinculados a un programa televisivo icónico (Christies Real Estate)

Una de las propiedades más reconocibles de la cultura pop está oficialmente en el mercado. Kris Jenner, matriarca del clan Kardashian-Jenner, ha decidido vender la emblemática mansión de Hidden Hills, California, que sirvió como el corazón del exitoso reality show “Keeping Up with the Kardashians” durante más de una década. La residencia, que cuenta con seis habitaciones y ocho baños, tiene un precio de venta de 13,5 millones de dólares, según el New York Times.

La casa, que fue adquirida en 2010 por 4 millones de dólares, se encuentra actualmente deshabitada y puede ser adquirida completamente amueblada por un costo adicional de 400.000 dólares.

La propiedad, que abarca 822 metros cuadrados y está situada en un terreno de 6.270 metros cuadrados, fue el escenario de innumerables momentos icónicos del programa que catapultó a la familia Kardashian-Jenner al estrellato.

De acuerdo con TMZ, el vestíbulo con su característico suelo de baldosas en blanco y negro y la escalera imperial de hierro negro es uno de los espacios más reconocibles para los fanáticos del reality.

Este lugar fue testigo de escenas memorables, como cuando Kris llevó a casa un cerdo para su hija Kylie Jenner, quien inicialmente pensó que era un pollo.

La mansión, construida en 1998, fue adquirida por Kris Jenner y su entonces esposo, Caitlyn Jenner, para acomodar a sus hijas adolescentes, Kendall Jenner y Kylie Jenner, así como para recibir a los hijos mayores de Kris, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian y Rob Kardashian, quienes eran visitantes frecuentes.

La casa fue diseñada para reflejar el estilo de vida de la familia, con amplios espacios abiertos, techos altos y ventanales que inundan las habitaciones de luz natural.

Cada una de las seis habitaciones cuenta con baño en suite, y la suite principal, utilizada por Kris, incluye una chimenea, un bar, un gimnasio privado, un baño tipo spa con ducha de vapor y un balcón con vistas al extenso terreno.

Antes de poner la casa en venta, Kris contrató al diseñador de interiores Ryan Saghian para renovar casi todos los muebles con piezas de lujo del mayorista europeo Eichholtz, además de incorporar obras de arte personalizadas y candelabros hechos a medida.