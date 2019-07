El final del caudillo

Como es de conocimiento general, una democracia resulta prestigiosa cuando un partido político no figura eternamente en el poder, sino que se alterna con otros, pero siempre que la alterabilidad sea breve. Pero es fundamental que el Congreso sea también prestigioso, y no como sucede ahora y que además la justicia no esté comprometida con la política. Además los políticos tienen que ser diáfanos y exigentes. Por consiguiente, los partidos necesariamente no pueden ser eternos en sus líderes, porque no es lógico ni tampoco se corresponde, con las esencias fundamentales de la democracia.

Nuestro país vive actualmente en una alternancia del poder y debemos estar convencidos que lo prudente es asegurar la estabilidad de nuestra democracia sin caer en exageraciones y para eso los viejos líderes tienen que estar conscientes de que el final del caudillismo ha llegado. Tenemos algunos episodios que vienen sucediendo que empañan el crédito de la democracia y los viejos caudillos hacen como los actores, desaparecen, hacen mitin, para luego hacer creer que son eternos.

A veces pensamos, que nuestros personajes históricos, se resisten a aceptar los cambios y resultan obstinados con su pasado, no entienden que ya solamente pueden figurar como símbolos, pero nunca como lideres vitalicios. Ya pasó a la historia la época de dogmas vertebrados, y lo que funciona es la adaptación a lo que tenemos frente a nosotros para saber gozarlo con talento.

Es que el caudillo se considera irrepetible, olvidando que una de las virtudes de la democracia es que permite que el poder pase periódicamente sin problemas, sin traumas, de unas manos a otra. Por suerte nuestro país vive una nueva historia, que no es inventada, porque ya del escenario nacional da sus últimos coletazos el caudillo.