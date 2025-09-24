El Fondo Monetario Internacional: del optimismo a la cautela

  • Daniel Toribio
El Fondo Monetario Internacional: del optimismo a la cautela

Economista Daniel Toribio


Hemos visto de manera exhaustiva el informe técnico (casi siempre politécnico) de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de este año y el del año pasado, en los que se destaca la estabilidad que hemos tenido durante más de dos décadas, así como la resiliencia del sistema financiero y el control de la inflación dentro del rango meta.

Ambos subrayaron la importancia de mantener la disciplina fiscal y de avanzar con reformas estructurales (especialmente la fiscal y la eléctrica) como condición para un crecimiento sostenido e inclusivo.


Ahora bien, mientras que en 2024 (año de elecciones) el tono fue optimista, proyectando un robusto crecimiento hacia 5 % y felicitando la gestión de las autoridades, en 2025, en cambio, el tono se volvió cauteloso: bajó la proyección —sin que pidieran disculpas por su estimado del año pasado— a 3 % y reconoció que el dinamismo provenía casi exclusivamente del sector externo (turismo, remesas, zonas francas y minería), mientras la economía interna seguía débil.


En ambos casos, el FMI evitó entrar a fondo en los problemas que más siente la gente: empleos precarios, desigualdad, costo de la canasta básica y baja productividad. Tampoco dijo mucho sobre la calidad del gasto público o el peso de la deuda en los servicios sociales.


En resumen, de la celebración en 2024 se pasó a la advertencia en 2025, pero sin ofrecer respuestas claras sobre cómo conectar el crecimiento externo con mejoras reales en la vida de la gente.

A menor democracia mayor corrupción
Daniel Toribio

Daniel Toribio

Publicaciones Relacionadas

El Fondo Monetario Internacional: del optimismo a la cautela
El Fondo Monetario Internacional: del optimismo a la cautela
24 septiembre, 2025
Tres señales preocupantes de la economía dominicana, según Daniel Toribio
Tres señales preocupantes de la economía dominicana, según Daniel Toribio
20 febrero, 2025
¡Ay Haití!
¡Ay Haití!
28 septiembre, 2023
El PLD y Fuerza del Pueblo firmarán pactos de alianza en 126 municipios, según Daniel Toribio
El PLD y Fuerza del Pueblo firmarán pactos de alianza en 126 municipios, según Daniel Toribio
21 agosto, 2023
FP exige a Hacienda y Banco Central aclarar como se entregaron fondos a Mipymes
FP exige a Hacienda y Banco Central aclarar como se entregaron fondos a Mipymes
19 julio, 2023

Publicidad

Temas

Más leídas

El nuevo macartismo

El nuevo macartismo

Anécdotas y recomendaciones para comensales

Anécdotas y recomendaciones para comensales

Solidaridad y fe durante 25 años de trayectoria

Solidaridad y fe durante 25 años de trayectoria

Ver para creer

Ver para creer

Medicina legal: nuevo Código Penal

Medicina legal: nuevo Código Penal

Nueva York espera a RD y PR

Nueva York espera a RD y PR

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo