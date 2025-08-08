El franco y fructífero encuentro con Abinader

  • Hoy
El franco y fructífero encuentro con Abinader

El franco, cordial y extenso diálogo de antier entre periodistas del grupo de Comunicaciones Corripio y el presidente de la república Luis Abinader Corona -el gobernante más espontáneamente expuesto a la prensa en más de medio siglo- fue, aunque se pretenda decir lo contrario con extraño desenfado, una brillante oportunidad aprovechada profesionalmente por esta comunidad informativa para que la persona de más poderes constitucionales en el país diera su propia versión sobre los problemas más acuciantes de este sociedad y la forma en que pretende resolverlos sin que los buscadores de noticias dejaran de referirse a metas pendientes de cumplir por su administración. En la mayoría de sus respuestas hubo exposiciones concretas con cifras y enumeración de avances, tropiezos y reveses, con entrevistadores tratando, y logrando en ocasiones, llevar sus testimonios a lo exhaustivo para que este núcleo comunicacional pudiera cumplir con idoneidad la misión de edificar al significativo número de lectores, televidentes y radioyentes a los que se debe.

Puede leer: Haití, el narcotráfico y un gran dilema con EU

En el almuerzo semanal del Grupo de Comunicación Corripio se refleja invariablemente el propósito de sus auspiciadores de resultar una tribuna de alto estándar a la que ascienda la diversidad de liderazgos de la sociedad dominicana concediéndoles oportunidades de exponer a todo el país sus criterios con veracidad, precisión, transparencia y compromisos con el bien común, todo lo cual se logró excelentemente y, una vez más, con el honorable señor presidente de la república, en un ambiente distendido en el que la solemnidad no estaba en contra del sentido del humor ni de las sonrisas de los participantes de los más altos niveles políticos, gubernamentales y periodísticos. Con un invitado histórico porque ninguno de los jefes de Estado anteriores de la contemporaneidad estuvo dispuesto a aceptar invitaciones reiteradas por más de 20 años y formuladas en nombre de la opinión pública, a concurrir a estos mediodías de buena gastronomía y gentileza, huyendo de enfrentarse a una indoblegable acuciosidad por obtener de ellos verdades recónditas. Adicionalmente -y así lo registra la historia- se abstuvieron de institucionalizar con periodicidad, ruedas de prensa en algún salón palaciego.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Un pacto Abinader-Leonel 2028
Un pacto Abinader-Leonel 2028
8 agosto, 2025
El franco y fructífero encuentro con Abinader
El franco y fructífero encuentro con Abinader
8 agosto, 2025
Gobierno y empresario revisan metas de desarrollo
Gobierno y empresario revisan metas de desarrollo
8 agosto, 2025
Steffany Constanza marca trayectoria como merenguera
Steffany Constanza marca trayectoria como merenguera
8 agosto, 2025
En consulta pública proyecto reglamento para crowdfunding
En consulta pública proyecto reglamento para crowdfunding
8 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

No siempre se nota

No siempre se nota

La Voz del Paciente RD: ¿Verdad porque lo dicen, mentira porque lo rebaten?

La Voz del Paciente RD: ¿Verdad porque lo dicen, mentira porque lo rebaten?

Código Penal del enemigo

Código Penal del enemigo

Edición impresa, jueves 7 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 7 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo