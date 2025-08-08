El franco y fructífero encuentro con Abinader

El franco, cordial y extenso diálogo de antier entre periodistas del grupo de Comunicaciones Corripio y el presidente de la república Luis Abinader Corona -el gobernante más espontáneamente expuesto a la prensa en más de medio siglo- fue, aunque se pretenda decir lo contrario con extraño desenfado, una brillante oportunidad aprovechada profesionalmente por esta comunidad informativa para que la persona de más poderes constitucionales en el país diera su propia versión sobre los problemas más acuciantes de este sociedad y la forma en que pretende resolverlos sin que los buscadores de noticias dejaran de referirse a metas pendientes de cumplir por su administración. En la mayoría de sus respuestas hubo exposiciones concretas con cifras y enumeración de avances, tropiezos y reveses, con entrevistadores tratando, y logrando en ocasiones, llevar sus testimonios a lo exhaustivo para que este núcleo comunicacional pudiera cumplir con idoneidad la misión de edificar al significativo número de lectores, televidentes y radioyentes a los que se debe.

En el almuerzo semanal del Grupo de Comunicación Corripio se refleja invariablemente el propósito de sus auspiciadores de resultar una tribuna de alto estándar a la que ascienda la diversidad de liderazgos de la sociedad dominicana concediéndoles oportunidades de exponer a todo el país sus criterios con veracidad, precisión, transparencia y compromisos con el bien común, todo lo cual se logró excelentemente y, una vez más, con el honorable señor presidente de la república, en un ambiente distendido en el que la solemnidad no estaba en contra del sentido del humor ni de las sonrisas de los participantes de los más altos niveles políticos, gubernamentales y periodísticos. Con un invitado histórico porque ninguno de los jefes de Estado anteriores de la contemporaneidad estuvo dispuesto a aceptar invitaciones reiteradas por más de 20 años y formuladas en nombre de la opinión pública, a concurrir a estos mediodías de buena gastronomía y gentileza, huyendo de enfrentarse a una indoblegable acuciosidad por obtener de ellos verdades recónditas. Adicionalmente -y así lo registra la historia- se abstuvieron de institucionalizar con periodicidad, ruedas de prensa en algún salón palaciego.