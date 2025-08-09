El Gas propano como un derecho en los condominios que no puede ser suspendido sin una decisión judicial

En la sentencia TC/0512/25, dictada en julio de este año, el Tribunal Constitucional dominicano resolvió un conflicto entre un condómine y la administración de su residencial, reiterando tal como establece la ley 108-05, que los conflictos suscitados en materia de condominios en la jurisdicción inmobiliaria descartando el alcance del amparo en contextos de vivienda privada. El caso se originó cuando la administración suspendió el suministro de gas propano, alegando que el propietario se negó a pagar una cuota extraordinaria para reparar el sistema de bombeo de agua. El condómine, quien alegaba estar al día en sus pagos regulares, interpuso una acción de amparo invocando derechos fundamentales como la dignidad humana, la seguridad alimentaria, los derechos del consumidor y la protección de menores, el juez de amparo acogió la acción y ordenó la reconexión inmediata del servicio. Sin embargo, el Tribunal Constitucional revocó esa decisión, declarando inadmisible el amparo por considerar que existía una vía judicial más idónea: el referimiento ante la Jurisdicción Inmobiliaria. No obstante, lo más relevante de la sentencia no fue la inadmisibilidad, sino que la administración de los condominios no pueden suspender el servicio de gas como mecanismo de constreñimiento para cobrar cuotas de mantenimiento, ya que esta práctica vulnera derechos fundamentales y resulta inconstitucional.

Este criterio representa un giro importante frente a lo que ocurre en la práctica diaria en muchos condominios, donde la suspensión del gas ha sido utilizada como medida de presión para enfrentar la morosidad. En mi experiencia como gestor de cobros y ejecuciones en residenciales, esta ha sido la única medida realmente efectiva para lograr que los morosos paguen. Era común que, ante la falta de pago, se cortara el suministro como presión, y solo así se obtenía respuesta.

También puede leer: Silencio, complicidades y beneficios

Sin embargo, la sentencia establece que solo mediante autorización judicial o en casos de riesgo para la comunidad podría justificarse la suspensión del servicio. En otras palabras, la administración no puede actuar por cuenta propia. El gas no puede usarse como herramienta de constreñimiento, pero eso no significa que la administración esté indefensa. Existen mecanismos legales eficaces para enfrentar la morosidad sin vulnerar derechos: iniciar una acción judicial de cobro ante la Jurisdicción Inmobiliaria, solicitar medidas urgentes mediante referimiento, registrar la deuda como carga sobre la propiedad, promover decisiones transparentes en asambleas, y reformar el reglamento de condominio para fortalecer los mecanismos de cumplimiento.

Sin embargo, también es necesario advertir que el gas propano no constituye un servicio público en sentido estricto, y su gestión responde a acuerdos privados entre condómines. Si la comunidad ha pactado legítimamente que la suspensión del servicio puede aplicarse como medida frente al incumplimiento, la intervención judicial no debería sustituir esa voluntad colectiva, porque se desconoce la capacidad de autorregulación de las comunidades residenciales.

Juan Manuel Morel Pérez

Abogado, Magister en Seguridad y Defensa Nacional, Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, doctorando en derecho Administrativo iberoamericano, Coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa-RD

j.morelperez@gmail.com

Twitter @juanmanuelsoyyoRD