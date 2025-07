El Gobierno, el PRM y sus agendas

Por Luis Felipe Rosa Hernández

En mi anterior artículo afirmé que para el PRM, el Gobierno y la sociedad ha sido buena y no mala la temprana competencia entre los precandidatos perremeistas que aspiran a la presidencia de la república. Doy el crédito al presidente Abinader por la iniciativa de haber convocado a los aspirantes a la presidencia de su partido que habían proclamado sus pretensiones.

Esa iniciativa de Luis Abinader y la competencia que se ha desatado entre los aspirantes a la máxima posición del Estado se ha querido satanizar, con un evidente propósito político, aun cuando se sabe que el problema (en la relación Gobierno y partido gobernante) no son los precandidatos, cuya competencia, tal como vengo diciendo, es buena para todos y no mala. Lo repito, el problema no son las precandidaturas.

Hércules Poirot, el famoso personaje de ficción creado por Agatha Christie, acuñó una sentencia para responder a la pregunta de su amigo Hastings: » Mon ami, la cuestión es el plan, el comando, el método y la acción a la que me apego, para solucionar los casos”.

Así de sencillo, a Poirot le bastaba con diseñar un plan, comandar su ejecución y lanzarse a la acción, empleando sus métodos. Siempre resolvía exitosamente los casos que la famosa novelista inglesa ponía a su cargo en la mayoría de sus narrativas detectivesca.

Se supone y da por entendido que el Gobierno opera con programas, planes y agendas que dominan y ejecutan sus funcionarios en las diferentes áreas y ámbitos del Estado.

Igualmente se da por entendido que el Partido Revolucionario Moderno, en honor a su nombre, realiza su labor política siguiendo la agenda que señala su programa de construcción partidaria en el cumplimiento de los respectivos planes de trabajo de sus múltiples secretarías nacionales.

Como partido gobernante, porque este es su gobierno, al que postuló y llevó al poder, EL PRM está compelido a servirle de soporte, desde todas las instancias, en el Senado, la Cámara de Diputados, desde los ayuntamientos, los frentes de masas y todas sus instancias organizativas.

El Gobierno y el partido deben ir de las manos, como en una calle de doble vía, y marchar juntos, con el oído en el corazón del pueblo, actuando y gobernando a favor de las grandes mayorías y de la nación.

A pesar de los proyectos presidenciales, el PRM está en la obligación de asumir las políticas y las agendas del gobierno. Esa es su primera obligación política ante la nación.

El problema no son los precandidatos. La clave de la cuestión es resolver correctamente la ecuación gobierno-partido.

Aprendamos de las lecciones del pasado y permitamos que los procesos se desarrollen como el caudal de los ríos, buscando su propio cause.