El Gobierno revisará las medidas por tormenta Melissa este sábado

  • Hoy
El Gobierno informó este viernes que se mantienen todas las medidas tomadas por la tormenta tropical Melissa, un fenómeno que se está organizando para convertirse en huracán en las próximas horas.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, dijo que este sábado a las 9:00 de la mañana, junto al Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), revisarán las restricciones sobre la jornada laboral y la docencia que se han estado cumpliendo desde hace 48 horas.

«Revisaremos las medidas con relación al Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana y, de ser necesario, disminuiríamos los niveles de alerta para poder ya devolverle la cotidianidad a esta parte de la capital y otras provincias», indicó el titular del COE en rueda de prensa en el Palacio Nacional, encabezada por el presidente Luis Abinader.

Melissa, muy errática

Mientras, la tormenta Melissa se mantiene con un desplazamiento casi estacionario, a solo 4 kilómetros por hora, y «se está organizando para ser huracán» en las próximas horas, adelantó la directora del Indomet, Gloria Ceballos.

Ceballos dijo que el fenómeno se mantiene muy errático en su ruta por el Caribe. «Ha estado haciendo diferentes trayectorias. En la tarde de hoy hizo un este/sureste, incrementado la velocidad de los vientos. A las 5:00 de la tarde está en 100 kilómetros por hora. Eso quiere decir que se está organizando para arrancar como un huracán», dijo.

La directora indicó que Melissa se proyecta hacia el norte y hará un giro hacia el oeste, acercándose más a la península de Haití.

