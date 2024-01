El Gobierno y ecologistas pactan a favor de las áreas protegidas

_ Ecologista Carvajal: “Aquí Unificamos el Esfuerzo de la Sociedad con el esfuerzo del estado y se frena el deterioro creciente del medio ambiente.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader valoró este martes el empoderamiento ciudadano y los aportes al país que realizan los ambientalistas, al encabezar en el Palacio Nacional el acto de firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) y la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas.

Al pronunciar unas breves palabras, el mandatario sostuvo que esta firma se lleva a cabo con el objetivo común de resguardar las áreas protegidas.

“Esto es lo mejor para todas las instituciones públicas que haya siempre una observación entre el sector público y los sectores sociales. Eso siempre es importante, esa auditoria social a la gestión de gobierno nosotros la queremos”, dijo el presidente Abinader, al ponderar el acuerdo que busca optimizar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y las políticas ambientales vigentes en el país.

Precisó además que este gobierno con la ayuda de esta coalición tendrá una gestión más eficiente. “En este acuerdo, no estaremos de acuerdo en todo, porque habrá momentos que estaremos en desacuerdo, pero lo importante es ponernos de acuerdo para proteger y guardar nuestros recursos naturales a nuestros hijos, nietas y nietos, porque si no hay sostenibilidad ambiental no habrá un verdadero desarrollo económico”.

El acuerdo fue rubricado por el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, mientras que por la Coalición firmaron Eleuterio Martínez, de la Academia de Ciencias de la República Dominicana; Yolanda León, de Grupo Jaragua, y Editrudis Beltrán Crisóstomo, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) representando a la Comisión Ambiental de esa academia.

También, por Nelson Bautista, de la Fundación Acción Verde; Eduardo José Rafael Rodríguez Santana, de la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci); Andrés Ferrer Benzo, de la Fundación Moscoso Puello; Esteban Polanco, de la Federación de Campesinos Hacia el Progreso; Nelson Manuel Pimentel Reyes, del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma); Ariel Contreras, de CÚA Conservation Agency y Dayana Caso, de Guakia Ambiente.

Como testigos firmaron el acuerdo Rosa Margarita Bonetti de Santana, de la Fundación Propagas; Melba Segura De Grullón, de la Fundación Sur Futuro, e Inmaculada Adames Pichardo, del Plan Sierra.

El ministro Ceara Hatton indicó que con este acuerdo se implantará una agenda común para la defensa de las áreas protegidas.

Agregó se trabajará en la articulación de una agenda común con temas que procuran mejorar el sistema nacional de áreas protegidas y las políticas ambientales.

Observatorio de Políticas Ambientales

Manifestó que el acuerdo incluye la creación del “Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas”, con carácter independiente, multisectorial y colegiado, para servir como veedor y de consulta al MMARN en aspectos vinculados a la protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales de República Dominicana, con énfasis en las áreas protegidas y conservación de la biodiversidad.

Dijo que el observatorio busca garantizar una representación equitativa de la sociedad civil en temas ambientales, al promover la conservación y gestión sostenible de las áreas protegidas de la República Dominicana, así como asesorar sobre las políticas ambientales.

Mientras, que el ambientalista Luis Carbajal apuntó que la firma de este acuerdo confirma que la actitud asumida por la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas es defender los espacios naturales y garantizar los servicios que estos ofrecen a la población como son, agua, productividad de los suelos, estabilidad y resiliencia climática y soporte a la vida en todas sus formas.

Los compromisos

La comunidad académica y ambiental se compromete a recopilación, análisis y difusión de información objetiva y basada en ciencia, con el fin de aportar datos sobre el estado de las áreas protegidas, el medio ambiente, las políticas de conservación y su impacto en la biodiversidad y los ecosistemas.

Otras responsabilidades del observatorio serán elaborar planes de acción mediante procesos participativos, plurales y con representatividad del gobierno y las organizaciones firmantes.

Asimismo, recopilar, investigar y analizar datos sobre el estado del medio ambiente, las áreas protegidas, la biodiversidad, sus amenazas, manejo y las políticas relacionadas. Este cuerpo de conocimiento servirá para asesorar a las autoridades y gestores, así como para ser recopilado y difundido, mediante informes periódicos y extraordinarios a requerimiento.

Programas de sensibilización y educación ambiental

También, desarrollará programas de sensibilización y educación ambiental, con énfasis en las áreas protegidas, dirigidos a la sociedad en general y a las comunidades locales; y colaborará con otras instituciones, iniciativas y observatorios nacionales e internacionales para compartir información y mejores prácticas.

El observatorio tendrá la responsabilidad de vigilar, dar seguimiento y monitorear el cumplimiento del marco legal ambiental y de administración pública relacionado a los planes, proyectos y programas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las políticas ambientales.