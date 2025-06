El Grupo de los Cien de Plutarco Arias reunió a miles de dirigentes en celebración de su XV aniversario

Santiago- El exministro de Salud Pública, Plutarco Arias, líder fundador del movimiento político el “Grupo de los Cien” (G-100), agrupó a miles de dirigentes de todo el país durante el acto de celebración de su décimo quinto aniversario, reiterando el compromiso de continuar trabajando por el bienestar de la población dominicana.

Arias destacó que la organización política que en las últimas elecciones presidenciales y congresuales apoyó al Partido Revolucionario Moderno (PRM), surgió en el año 2009, como una respuesta ante el deterioro del ejercicio político que estaba perdiendo el enfoque, la gente.

El líder del G-100, precisó que al pasar de los años, el movimiento proactivo y multiplicador se ha mantenido cohesionada y cimentada en los valores y principios patrios, contando a la fecha con una matrícula de 72 mil 644 militantes activos a nivel nacional y en el exterior.

El doctor Plutarco Arias conmemora los 15 años de la fundacion del grupo los 100. Hoy/ Wilson Aracena

Indicó que muestra de la fortaleza que tienen como agrupación política, es que cuentan con representaciones en los diferentes niveles del gobierno, como diputados y senadores y a nivel municipal, alcaldes, directores distritales y regidores.

El coordinador nacional del G-100, Héctor Villalona, valoró el liderazgo del doctor Plutarco Arias, quien dijo ha tomado decisiones acertadas, participando en diferentes escenarios políticos de los cuales han salido airosos.

Manifestó que ahora más que nunca tienen bien clara la visión y misión de la organización, por lo que, continuarán siendo ese canal que persigue mejores oportunidades para la población.

Por su parte, la presidenta provincial del PRM, Rosa Santos, resaltó la fortaleza del líder del G-100. «Plutarco ha demostrado ser como el roble que no importa la embestida, no importa las tempestades, se puede doblar pero no se rompe”, señaló.

En tanto que, el presidente municipal del PRM, Andrés Cueto, refirió la consistencia, la perseverancia, el sacrificio, y la lucha del doctor Plutarco Arias, y el equipo del G-100.

Asimismo, el alcalde y miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del PRM, Ulises Rodríguez, subrayó «mientras tengamos un grupo como el de ustedes, el Grupo de los Cien, trabajando en Santiago y el país, podemos decir que hay esperanza».

En el evento realizado el sábado en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa, participaron además, los miembros de la Dirección Ejecutiva del PRM, Franklin García Fermín, Víctor D’Aza, Tony Peña Guaba y Wellington Arnaud; en representación de la secretaria general del PRM, Carolina Mejía, Freddy Fernández;

El vicepresidente provincial del PRM, Lucildo Gómez; el senador por Santiago, Dr. Daniel Rivera, legisladores, alcaldes, regidores y dirigentes del G-100 de todo el país, entre otras personalidades.

