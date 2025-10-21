El GSD y otras once provincias en alerta amarilla

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta amarilla para el Gran Santo Domingo y otras once provincias, debido a los acumulados de lluvias que a partir de hoy afectarán al país y que serán provocados por la incidencia de una onda tropical, asociada a un sistema de baja presión al sur de Puerto Rico.

Juan Manuel Méndez, director de organismo, dijo que además, colocaron alerta amarilla para Pedernales, Barahona, San Juan, Azua, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia.

Mientras que en verde están Santiago, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo y Samaná.

“Estamos en sesión permanente y hemos activado todos los planes de contingencia”, expresó Méndez, al encabezar una rueda de prensa en la sede del COE, junto a las instituciones que integran ese organismo.

  Puedes leer: Prevén acumulados de hasta 175 mm de lluvias; existe 50 % de probabilidad de que onda tropical se convierta en ciclón

Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Onamet) informó que mantienen estrecha vigilancia de la activa onda tropical, que en cualquier momento podría convertirse en la tormenta tropical Melisa.

Manifestó que esperan acumulados significativos de lluvias, en especial en el litoral caribeño, desde La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, Barahona, Pedernales, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

La funcionaria explicó que aunque el sistema presenta una amplia zona de nubosidad y actividad lluviosa, todavía no cierra su circulación para ser considerado tormenta tropical.

“Esto puede suceder en las próximas horas.”

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, con más de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una Maestría en Gestión Municipal.

