«El guerrero tiene derecho a su descanso»: las últimas palabras de Pepe Mujica

El expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, falleció este martes 13 de mayo a los 89 años, tras una batalla contra el cáncer de esófago, enfermedad que había hecho metástasis y deteriorado su salud en los últimos meses.

Un mensaje de despedida

En sus últimos días, Mujica expresó su deseo de retirarse en paz, lejos del acoso mediático. En un audio difundido por varios medios, pidió: «Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas, lo que pido es que me dejen tranquilo, que no me acosen con entrevistas de pedo«.

Cuatro meses antes, ya había anticipado su estado de salud con una declaración contundente: «Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente me estoy muriendo, y el guerrero tiene derecho a su descanso».

Sus últimos días en la chacra

Fiel a su estilo de vida austero, Mujica pasó sus últimos días en su chacra en Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo, acompañado por su esposa, Lucía Topolansky.

Allí recibió cuidados paliativos para aliviar el dolor, sin someterse a tratamientos agresivos.

Pepe Mujica

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, pidió respeto por su privacidad en sus últimos momentos: «Todos debemos aportar a que en todas nuestras etapas de la vida la dignidad sea la clave, no hay que enloquecerlo, hay que dejarlo tranquilo», expresó.

Visita de Luis Abinader

El presidente Luis Abinader visitó al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica el 1 de marzo de 2025, en su residencia en las afueras de Montevideo.

El encuentro, marcado por el respeto y la admiración, no fue protocolar, sino personal. Abinader llegó acompañado del embajador dominicano en Uruguay, Fidel Santana, el senador Antonio Taveras y el exministro Deligne Ascención. Fueron recibidos con calidez por Mujica y su esposa, Lucía Topolansky, en la modesta casa donde el expresidente vivía desde hace décadas.

luis-abinader-y-jose-mojica-750×512

Durante la conversación, ambos líderes reflexionaron sobre la realidad política y social de América Latina, abordando temas como la democracia, la desigualdad y el liderazgo centrado en la justicia y la dignidad humana. Mujica compartió sus preocupaciones sobre la situación política en la región y enfatizó la importancia de fortalecer los partidos políticos.

El legado de Mujica

Sus restos serán cremados y llevados a su chacra, donde descansarán junto a Manuela, su emblemática perra de tres patas.