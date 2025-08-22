“El hijo del caos» : Liam Neeson revive la comedia policial en The Naked Gun

A buen seguro que el icónico teniente Frank Drebin Senior (Leslie Nielsen) estaría orgulloso de su hijo, porque el también policía Frank Drebin Junior, encarnado por Liam Neeson en el regreso a los cines de la saga ‘The Naked Gun’, ha heredado todas sus cuestionables (y jocosas) dotes.

La misma laxitud con el cumplimiento de la ley, la misma torpeza innata en la escena del crimen, la misma conducción temeraria por las calles de una muy diferente ciudad de Los Ángeles… Y el mismo semblante serio para canalizar el humor absurdo que caracteriza a una franquicia que vuelve este viernes a los cines de varios países.

Sí, el irlandés Liam Neeson, que comparte pantalla (y vida sentimental a raíz de ello, según la revista ‘People’) con Pamela Anderson, sigue en 2025 el camino que el canadiense Leslie Nielsen (1926-2010) emprendió en 1988 con el estreno de la primera parte de la trilogía ‘The Naked Gun’, que continuó en 1991 y 1996.

Casi 30 años después, una de las creaciones más destacadas del trío de directores y guionistas conocido como ZAZ (David Zucker, el fallecido Jim Abrahams y Jerry Zucker) vuelve a la palestra con dirección de Akiva Schaffer (‘Saturday Night Live’, ‘Popstar- Never Stop Never Stopping’); guion de Dan Gregor, Doug Mand y Akiva Schaffer, y producción de Seth MacFarlane (‘Ted’, ‘Family Guy’). Esta nueva hornada de creadores ha alumbrado a Frank Drebin Junior, de la Brigada Policial de Los Ángeles, un patoso policía que cree que el mundo era mejor antes.

El ‘intrépido policía’ tiene que enfrentarse a un poderoso millonario, también ‘nostálgico’, que ha amasado su fortuna apostando por sectores como el de los coches eléctricos y busca acabar con la inmensa mayoría de la humanidad.

En esta historia trufada de referencias a asuntos actuales (como la violencia policial contra las personas negras) y de típicos ‘gags’ basados en clichés (como el ingente consumo de café por parte de los agentes de la ley), Drebin se topará con Beth (Anderson), una escritora de ‘true crimes’ inventados que sospecha que hay oscuros motivos tras la muerte de su hermano. Una experiencia nueva para los protagonistas.

Neeson no había hecho mucha comedia hasta ahora, y la posibilidad de participar en esta nueva versión de ‘The naked gun’ le llegó de la mano de Seth MacFarlane, productor de la película, que le propuso meterse en la piel de Drebin.

El actor irlandés había visto las producciones originales y no dudó en decir que sí, sobre todo cuando tuvo la oportunidad de leer el guión. La comedia tampoco estaba entre los registros habituales de Pamela Anderson, pero sí la saga de ‘The naked gun’, en la que ya le habían ofrecido participar hace tiempo. Fue la actriz y modelo Anna Nicole Smith, fallecida en 2007, la encargada de interpretar a Tanya Peters en ‘Naked Gun 33 1/3- The final insult’ en 1994.

Una conexión real

Lo cierto es que la pareja de actores parece haber encajado a la perfección en esta última entrega, al punto de que la historia de amor en la ficción habría traspasado la pantalla. Neeson enviudó en 2009 al fallecer la también actriz Natasha Richardson después de un accidente durante una clase de esquí en la estación Mont Tremblant, Canadá.

Y quizá la relación más recordada de Pamela Anderson sea la que mantuvo con Tommy Lee, con quien tuvo dos hijos y un complicado final con acusaciones de maltrato que concluyeron en la detención del músico y una condena de seis meses de cárcel. Se separaron en 1998. En 2023 la recordada vigilante de la playa repasó su vida, incluyendo su faceta sentimental, en el documental ‘Pamela Anderson- A love story’.