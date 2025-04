El hogar de ensueño donde Raffaella, la princesa de Francisca, será recibida «con amor»

La copresentadora de Despierta América, Francisca, ha compartido detalles exclusivos de su hogar, donde espera la llegada de su hija Raffaella.

En una entrevista reciente, a la revista People en Español reveló que la casa fue amor a primera vista para ella y su esposo, Francesco Zampogna. Aunque la propiedad estaba en buen estado, decidieron realizar remodelaciones para adaptarla a su estilo de vida familiar.

«Ya lo estoy visualizando», dice sobre el cuarto de Raffaella. «Lo imagino muy suave, femenino pero no recargado: tonos como lavanda, rosa empolvado, blanco», adelanta Francisca. «Quiero que sea un espacio dulce, tranquilo, con detalles delicados. ¡Y sí, ya he comprado algunas cositas! No me pude resistir», dijo la exreina de belleza.

Casa de Francisca Lachapel/ Foto People en Español

«La escogimos porque desde el primer momento que la vimos, sentimos que tenía alma, que tenía mucho potencial,« comentó Francisca. Entre las mejoras realizadas, destacan la creación de una cocina más funcional y espacios diseñados para que los niños puedan jugar libremente. «Cada cambio lo hicimos con amor, pensando en el futuro que queríamos construir juntos,» añadió.

Casa de Francisca Lachapel/ Foto People en Español

Un hogar lleno de calidez y personalidad

El estilo de la casa combina lo moderno con lo acogedor, utilizando colores neutros, materiales naturales y detalles que cuentan historias. Francisca destacó que cada rincón refleja la esencia de su familia, creando un ambiente de paz y armonía. «Me encanta que cada rincón tenga personalidad, que hable de nosotros,» expresó.

Casa de Francisca Lachapel/ Foto People en Español Casa de Francisca Lachapel/ Foto People en Español

La casa cuenta con amplios espacios, incluyendo una sala principal, comedor, terraza y áreas verdes, ideales para disfrutar en familia. Aunque aún no ha definido completamente la decoración de la habitación de Raffaella, Francisca adelantó que busca un diseño suave y femenino, con tonos lavanda, rosa empolvado y blanco.

Un equipo detrás del sueño

Para lograr la transformación de su hogar, Francisca y Francesco contaron con el apoyo de un talentoso equipo de arquitectos y diseñadores venezolanos, quienes ayudaron a materializar su visión. «Tuvimos la suerte de contar con un equipo increíble, comprometido y profesional,» destacó.