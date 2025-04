El hombre detrás del artista: ¿Cómo era  Rubby Pérez en la intimidad?

La mayoría de sus fanáticos conocieron a Rubby Pérez por sus icónicas canciones, que ya forman parte del legado musical dominicano. Temas como “Sobreviviré” o “Tú vas a llorar” fueron coreados por generaciones. Pero, ¿quién era realmente el merenguero más allá de su faceta artística?

Roberto Antonio Pérez Herrera, conocido artísticamente como Rubby Pérez, nació el 8 de marzo de 1956 en Haina, República Dominicana. Fue un músico y cantante de merengue que se convirtió en leyenda, y cuya vida terminó trágicamente este martes, tras el colapso del techo del Jet Set. La tragedia ha cobrado la vida de 220 personas, además del artista.

Orgullo dominicano

Rubby Pérez es conocido como «la voz más alta del merengue». Foto/AP

Rubby se sentía profundamente orgulloso de su tierra. En una entrevista en El Show de Silvio Mora expresó: “Yo soy dominicano, tengo ese orgullo de ser de la patria de Duarte, Sánchez y Mella.”

Del béisbol a la música por una prueba de la vida

Aunque su sueño inicial era convertirse en beisbolista, un accidente automovilístico truncó esa meta. Sin embargo, esa tragedia le abrió el camino a su verdadera vocación: la música.

Rubby nunca guardó rencor al conductor que provocó el accidente. “Dios te usó para algo, y fue para que mi voz pudiera decir cosas más importantes que un bate. Puedo decir que hay millones de personas que conocen lo que es Rubby Pérez gracias a ese accidente que pasó. Tú fuiste un instrumento que Dios usó para él hacer su propósito, que Dios bendiga a ti y a tu familia.”

Talento desde la infancia

Desde los cuatro años mostraba su talento para el canto. Su primera presentación fue en la escuela, interpretando “El toro y la luna”, canción que aprendió gracias a su madre, quien solía cantarla mientras lavaba ropa.

Fe, amor y resiliencia

Rubby también profesaba un profundo amor por Dios y por su familia. Nunca cuestionó las decisiones divinas, ni siquiera tras la pérdida de la madre de sus hijos, Inés Lizardo, un golpe muy duro para él.

Rubby Pérez e Inés Lizardo

Un corazón solidario

En 2005, junto a su hermano, el doctor Micaías Pérez Díaz, ayudó a salvar la vida de un joven accidentado en plena vía pública. Años después, se reencontró con aquel joven, quien lo considera como un “padre”.

“En la Caonabo con Sarasota ahí hubo un accidente increíble y cuando yo llego veo a Milagritos Holguín, la periodista, y me dice: ‘Rubby hubo un accidente’. Yo salgo corriendo y veo el muchacho y le dije a todo el que estaba ahí que no le ponga la mano, fui, busqué a mi hermano, que es cirujano ortopeda, cuando llegamos, no llegaba la ambulancia, entonces yo le dije: ‘montémoslo en el carro mío’. Salimos para la clínica más cerca que había y mi hermano como médico se hizo cargo de todo.”

También recordó:

“No se sabía nada de la familia, si llegaban o si no llegaban, yo dije: yo me hago responsable, yo pago lo que sea, pero no lo dejen morir.”

Formación y legado musical

Rubby estudió en el Conservatorio Nacional de Santo Domingo, donde perfeccionó su talento en el piano y la guitarra. Comenzó su carrera en agrupaciones juveniles como el Coro de la Sociedad de Orientación Juvenil y Los Hijos del Rey.

Su fama creció al unirse a la orquesta de Wilfrido Vargas en los años 80, donde interpretó éxitos como “El Africano”, “Volveré” y “Las Avispas”.

En 1987, decidió lanzarse como solista. Entre sus temas más conocidos están “Buscando tus besos”, “Dame veneno” y “Enamorado de ella”.

Energía sobre el escenario

Rubby Pérez fue reconocido por su poderosa presencia escénica y su capacidad para conectar con el público. Cada presentación suya era una celebración del merengue, donde dejaba el alma en el escenario.

