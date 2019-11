El hombre habló; aquí lo que dijo

Se trató de un mensaje publicitario alusivo a la temporada de béisbol, el anuncio de que “EL HOMBRA VA A HABLAR” que generó expectativas en el país.

A las 10:00 en punto, un reconocido actor apareció ante las cámaras de televisión para ofrecer un discurso que inició: Querido dominicano. Aquí le escribo de un tema de gran relevancia para el pueblo dominicano.

A seguidas, el joven continúa con su discurso en el que menciona con el desarrollo de su ponencia.

“Ustedes no me conocen, yo soy enfermo con la pelota igual que ustedes, y en un país donde producimos los mejores peloteros del mundo, no podemos dejar pasar por alto nuestra pasión”.