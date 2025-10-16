Policía identifica al hombre que simuló asaltaría sucursal del Banco Popular en Higüey

Policía identifica al hombre que simuló asaltaría sucursal del Banco Popular en Higüey

La Policía Nacional informó este jueves que fue apresado un hombre que ingresó desarmado a una sucursal del Banco Popular Dominicano, ubicada en la ciudad de Higüey, con la supuesta intención de cometer un asalto, hecho que fue controlado de inmediato gracias a la implementación de los protocolos, actuación del personal de seguridad y agentes policiales.

El vocero de la institución del orden, coronel Diego Pesqueira, explicó que tan pronto se recibió la alerta, agentes policiales acudieron al lugar, para poner bajo custodia al nombrado Yeneuri Mesa, sin que se produjeran daños personales ni materiales a ninguna persona.

Confirmó además que el detenido no portaba ningún tipo de arma de fuego ni objeto cortante al momento del suceso.

La Policía Nacional precisó que el incidente ocurrió alrededor del mediodía y destacó la efectiva respuesta del personal de seguridad del banco, que aplicó los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

