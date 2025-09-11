El horóscopo de este jueves 11 de septiembre 2025

El horóscopo de este jueves 11 de septiembre 2025

ARIES 21/03-21/04

claro y no sueltes las cosas que te molestan. En estos días cualquier detalle puede ser motivo de pleitos con gente cercana.

TAURO 22/04-21/05

Tu indecisión podría llevar- te a enfrentar momentos de gran amargura. Intenta no descolocar a los demás con tus giros.

GÉMINIS 22/05-21/06

Las viejas costumbres son difíciles de dejar atrás. Pero intenta dejar tu pasado como un mal recuerdo y enfócate hacia el futuro.

CÁNCER 22/06-21/07

Busca en alguien que te conoce desde hace tiempo ese empujoncito que te hace falta para lograr lo que quieres. No te dejes vencer.

LEO 22/07-21/08

Noticias que no esperabas recibir afectarán los planes que estabas esperando realizar. No los des por perdidos, podrás concretarlos.

VIRGO 22/08-21/09

Recibirás una petición de ayuda por parte de una persona de tu familia y tendrás que hacer de

todo para secundarla.

LIBRA 22/09-21/10

Predominará en ti una marcada tendencia al desánimo. Un buen chequeo médico a tiempo le evitará miedos innecesarios.

ESCORPIO 22/10-22/11

Te vincularás con algún grupo y entrarás en contacto con amistades, con quienes tendrás un intercambio de ideas más sensibles.

SAGITARIO 23/11-21/12

Hoy aparecerán mentiras. Tú ya sabes lo que puede suceder, así que toma las precauciones para que tu ánimo no se vea afectado.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Tienes que obligarte hoy a quedarte en casa para ocuparte de asuntos domésticos. Te darás cuenta de lo bien que te sientes.

ACUARIO 22/01-21/02

Te sentirás presionado para terminar lo que tienes pendiente. Si no puedes hacerlo, sabrán comprenderte y te ampliarán los plazos de entrega.

PISCIS 22/02-21/03

La sinceridad es el lema del día de hoy. Tenlo en la mente durante todo el día y actúa en consecuencia.

