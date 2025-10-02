El horóscopo de este jueves 2 de octubre 2025

ARIES 21/03-21/04
Una persona más joven te va a servir de ejemplo revelador. No es momento de presionarte tanto porque repercutirá en tu salud.
TAURO 22/04-21/05
No todo el mundo aprueba lo que hiciste en el pasado, pero de pronto serás el ejemplo para los miembros de la familia.
GÉMINIS 22/05-21/06
Llamadas, viajes, propuestas comerciales, entrevistas y correspondencia muy urgente llegarán a tu puerta. Aires favorables.
CÁNCER 22/06-21/07
No puedes con la rutina y jamás te quedas callado ante las injusticias. Persigue tus proyectos más utópicos, que no han pasado de moda.
LEO 22/07-21/08
Tienes muy en claro tus proyectos, pero asegúrate que los demás estén en sintonía. No debe haber margen de error o irás al fracaso.
VIRGO 22/08-21/09
Hoy caerás en cuenta de que parte importante de una vida sentimental plena es compartir las desventuras con la persona que amas.
LIBRA 22/09-21/10
Eres una persona falta de iniciativas, no sabes hacia dónde vas, qué es lo quieres y qué necesitas. En resumen, vives un gran caos.
ESCORPIO 22/10-22/11
Estarás en paz con el mundo que te rodea. Tendrás una sensación de felicidad que te permitirá dar rienda suelta a tu imaginación.
SAGITARIO 23/11-21/12
Felicitaciones, se adueñará de ti una profunda sensación de confianza y optimismo. Aprovéchala para resolver asuntos pendientes.
CAPRICORNIO2/12-21/01
Hoy podrán decirte cosas feas, inventar rumores u ofenderte, pero nada logrará afectar tu autoestima. Sorprenderás a los demás.
ACUARIO 22/01-21/02
Te animarás a viajar y a explorar otros horizontes. Y en ese viaje conocerás gente interesante que te cautivará con sus pensamientos.
PISCIS 22/02-21/03
Hay problemas con una mujer cercana, que puede ser de la familia o no. Alguien tomará decisiones sin consultarte, frénalo a tiempo.