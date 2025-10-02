El horóscopo de este jueves 2 de octubre 2025

  • Hoy
El horóscopo de este jueves 2 de octubre 2025

Horóscopo

ARIES 21/03-21/04

Una persona más joven te va a servir de ejemplo revelador. No es momento de presionarte tanto porque repercutirá en tu salud.

TAURO 22/04-21/05

No todo el mundo aprueba lo que hiciste en el pasado, pero de pronto serás el ejemplo para los miembros de la familia.

GÉMINIS 22/05-21/06

Llamadas, viajes, propuestas comerciales, entrevistas y correspondencia muy urgente llegarán a tu puerta. Aires favorables.

CÁNCER 22/06-21/07

No puedes con la rutina y jamás te quedas callado ante las injusticias. Persigue tus proyectos más utópicos, que no han pasado de moda.

LEO 22/07-21/08

Tienes muy en claro tus proyectos, pero asegúrate que los demás estén en sintonía. No debe haber margen de error o irás al fracaso.

VIRGO 22/08-21/09

Hoy caerás en cuenta de que parte importante de una vida sentimental plena es compartir las desventuras con la persona que amas.

LIBRA 22/09-21/10

Eres una persona falta de iniciativas, no sabes hacia dónde vas, qué es lo quieres y qué necesitas. En resumen, vives un gran caos.

ESCORPIO 22/10-22/11

Estarás en paz con el mundo que te rodea. Tendrás una sensación de felicidad que te permitirá dar rienda suelta a tu imaginación.

Lee más: Horóscopo

SAGITARIO 23/11-21/12

Felicitaciones, se adueñará de ti una profunda sensación de confianza y optimismo. Aprovéchala para resolver asuntos pendientes.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Hoy podrán decirte cosas feas, inventar rumores u ofenderte, pero nada logrará afectar tu autoestima. Sorprenderás a los demás.

ACUARIO 22/01-21/02

Te animarás a viajar y a explorar otros horizontes. Y en ese viaje conocerás gente interesante que te cautivará con sus pensamientos.

PISCIS 22/02-21/03

Hay problemas con una mujer cercana, que puede ser de la familia o no. Alguien tomará decisiones sin consultarte, frénalo a tiempo.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

El horóscopo de este jueves 2 de octubre 2025
El horóscopo de este jueves 2 de octubre 2025
2 octubre, 2025
5 curiosidades del mes de octubre 
5 curiosidades del mes de octubre 
1 octubre, 2025
Efemérides de octubre en República Dominicana y el mundo  
Efemérides de octubre en República Dominicana y el mundo  
1 octubre, 2025
El horóscopo de este miércoles 1 de octubre del 2025
El horóscopo de este miércoles 1 de octubre del 2025
1 octubre, 2025
Estrenos más esperados de Netflix en octubre 2025
Estrenos más esperados de Netflix en octubre 2025
30 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El éxito de La casa de Alofoke y  y fracaso del PRM

El éxito de La casa de Alofoke y  y fracaso del PRM

Cuando se quiere

Cuando se quiere

Albert Mena: “Llevaba una vida desordenada con mentiras e infidelidades”

Albert Mena: “Llevaba una vida desordenada con mentiras e infidelidades”

Edición Impresa, miércoles 01 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 01 de octubre de 2025

La Voz del Paciente RD: La importancia de las alianzas

La Voz del Paciente RD: La importancia de las alianzas

Atendiendo al llamado de  Emilia Pereyra

Atendiendo al llamado de  Emilia Pereyra

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo