El horóscopo de este jueves 23 de octubre del 2025

El horóscopo de este jueves 23 de octubre del 2025

Aries

Como lo vimos en tus horóscopos de octubre, esta semana tus palabras tocan lo emocional y sanan lo profundo. Una conversación íntima puede unir a tu familia o ayudarte a liberar una carga del pasado. La comunicación se vuelve terapéutica. Es ideal para abrirte al perdón o al diálogo honesto. Tu intuición te guía hacia reconciliaciones reales.

Tauro

Mercurio y Júpiter activan la comunicación en pareja y con tu entorno cercano. Tus ideas fluyen con encanto y facilidad. Es un excelente día para negociar, aclarar malentendidos o abrir un proyecto en equipo. La conexión mental con otros se siente ligera y sincera. Este trígono te enseña que los vínculos crecen con empatía y escucha activa.

Géminis

La mente y la materia se alinean. Puedes encontrar soluciones prácticas para mejorar tu economía o tu bienestar físico. Las decisiones laborales rinden frutos si vienen de la planificación. La energía de este trígono te da claridad y autoconfianza. Tus ideas generan abundancia cuando las aplicas con disciplina.

Cáncer

Comunicas con encanto y magnetismo. Es un día ideal para expresar lo que sientes, enamorarte o brillar públicamente. La inspiración fluye con naturalidad. Lo que digas atrae oportunidades. Este trígono te recuerda que el optimismo es un imán poderoso. Usa tu voz para crear, inspirar y disfrutar.

Leo

Las conversaciones familiares o emocionales se vuelven más compasivas. Puedes comprender algo profundo sobre tus raíces o sanar una herida del pasado. La energía pide hablar con ternura y madurez. Es un día ideal para reconciliarte con tu historia. Lo que digas desde la empatía puede traer paz a tu hogar y a tu alma.

Virgo

Es un día ideal para reuniones, escribir, lanzar un proyecto o reconectar con amigos. Tu palabra tiene poder inspirador y se expande con facilidad. Las oportunidades llegan a través de la comunicación. Este trígono amplifica tu voz en grupos. Lo que compartas hoy puede abrir puertas hacia un futuro más grande.

Libra

Tus palabras impulsan tu carrera y tu autoestima. Es un momento ideal para negociar, presentarte o hablar de dinero con confianza. Proyectas seguridad y claridad mental. Tus ideas pueden atraer reconocimiento o nuevas oportunidades profesionales. Este trígono te recuerda que el éxito se construye cuando crees en tu propio valor.

Escorpio

Puedes comunicar con sabiduría y persuasión. Es un día ideal para enseñar, publicar o planear un viaje que te expanda el horizonte. Lo que digas inspira a otros. Este trígono te impulsa a creer más en tus ideas y a expresarlas con confianza. La mente se abre a nuevas perspectivas y caminos de crecimiento.

Sagitario

Comprendes verdades que antes estaban veladas. Es un día ideal para hablar de emociones o temas espirituales con profundidad. La energía de este trígono sana desde el silencio. Lo que entiendes hoy te libera de viejos miedos. Usa tu voz para cerrar ciclos y comunicar desde el alma.

Capricornio

Es un día ideal para hablar con tu pareja o con un socio sobre el futuro. Las alianzas florecen cuando hay confianza y visión común. Este trígono te da equilibrio entre la razón y la emoción. Lo que digas hoy puede cimentar un lazo importante o abrir una oportunidad profesional.

Acuario

La claridad mental se traduce en productividad y éxito profesional. Comunicas con madurez y elegancia. Es un día ideal para entrevistas, presentaciones o planear nuevos objetivos laborales. La disciplina y la buena comunicación te abren puertas. Este trígono te recuerda que tu palabra puede ser tu mejor carta de presentación.

Piscis

Mercurio y Júpiter expanden tu creatividad y tu visión del mundo. Hoy las ideas fluyen con optimismo y elegancia. Es un día ideal para escribir, enseñar o compartir un mensaje inspirador. La energía se siente liviana, expansiva y alegre. Este trígono te conecta con la fe y la belleza de tus propias ideas. Tu voz brilla cuando hablas con el corazón.

Información del portal Vogue México

