El horóscopo de este jueves 9 de octubre del 2025

ARIES 21/03-21/04
Analiza fríamente los inconvenientes cotidianos. Replantearte los caminos a recorrer te dará la seguridad de elegir correctamente.
TAURO 22/04-21/05
Tendrás que dejar de lado ciertas actitudes si pretendes alcanzar cierto éxito a nivel sentimental. No caigas en falsedades.
GÉMINIS 22/05-21/06
Los momentos recientes con tu pareja te harán considerar el fin de la relación. No eres partidario de renunciar a los retos.
CÁNCER 22/06-21/07
Deberás comenzar a pagar por ciertos errores cometidos anterior- mente. No protestes, aprende de ellos
LEO 22/07-21/08
para así no repetirlos. No permitas que tu indiscreción termine por jugarte en contra. Aprende a mantener los ases bajo la manga, utiliza tu ingenio.
VIRGO 22/08-21/09
Día de grandes satisfacciones en lo laboral y emocional. Será una jornada para atesorar en tus recuerdos.
LIBRA 22/09-21/10
Estarás atrasado en forma continua y, todo el tiempo, irás a contrarreloj. Ansiarás llegar al final del día.
ESCORPIO 22/10-22/11
Aprovecha el día de hoy para comenzar a buscar información para iniciar tus proyectos a futuro, no dejes pasar más tiempo.
SAGITARIO 23/11-21/12
Las características de tu signo te brindan la posibilidad de enfrentar la vida. La familia tiene un papel preponderante en ese aspecto.
CAPRICORNIO 2/12-21/01
Tus ansias permanentes de vivir y tu descontrol emotivo, hablan por sí solos de los problemas a los que te verás obligado a atender.
ACUARIO 22/01-21/02
Que tus éxitos recientes en el ámbito laboral sirvan de apoyo para cementar tu confianza y autoestima. Toma las riendas del amor.
PISCIS 22/02-21/03
Conocerás las ventajas de conocer a las personas indicadas en tu entorno laboral. Haz una pausa en tu rutina para el amor.