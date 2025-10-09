El horóscopo de este jueves 9 de octubre del 2025

ARIES 21/03-21/04

Analiza fríamente los inconvenientes cotidianos. Replantearte los caminos a recorrer te dará la seguridad de elegir correctamente.

TAURO 22/04-21/05

Tendrás que dejar de lado ciertas actitudes si pretendes alcanzar cierto éxito a nivel sentimental. No caigas en falsedades.

GÉMINIS 22/05-21/06

Los momentos recientes con tu pareja te harán considerar el fin de la relación. No eres partidario de renunciar a los retos.

CÁNCER 22/06-21/07

Deberás comenzar a pagar por ciertos errores cometidos anterior- mente. No protestes, aprende de ellos

LEO 22/07-21/08

para así no repetirlos. No permitas que tu indiscreción termine por jugarte en contra. Aprende a mantener los ases bajo la manga, utiliza tu ingenio.

VIRGO 22/08-21/09

Día de grandes satisfacciones en lo laboral y emocional. Será una jornada para atesorar en tus recuerdos.

LIBRA 22/09-21/10

Estarás atrasado en forma continua y, todo el tiempo, irás a contrarreloj. Ansiarás llegar al final del día.

ESCORPIO 22/10-22/11

Aprovecha el día de hoy para comenzar a buscar información para iniciar tus proyectos a futuro, no dejes pasar más tiempo.

SAGITARIO 23/11-21/12

Las características de tu signo te brindan la posibilidad de enfrentar la vida. La familia tiene un papel preponderante en ese aspecto.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Tus ansias permanentes de vivir y tu descontrol emotivo, hablan por sí solos de los problemas a los que te verás obligado a atender.

ACUARIO 22/01-21/02

Que tus éxitos recientes en el ámbito laboral sirvan de apoyo para cementar tu confianza y autoestima. Toma las riendas del amor.

PISCIS 22/02-21/03

Conocerás las ventajas de conocer a las personas indicadas en tu entorno laboral. Haz una pausa en tu rutina para el amor.