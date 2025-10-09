El horóscopo de este jueves 9 de octubre del 2025

  • Hoy
El horóscopo de este jueves 9 de octubre del 2025

ARIES 21/03-21/04

Analiza fríamente los inconvenientes cotidianos. Replantearte los caminos a recorrer te dará la seguridad de elegir correctamente.

 TAURO 22/04-21/05

Tendrás que dejar de lado ciertas actitudes si pretendes alcanzar cierto éxito a nivel sentimental. No caigas en falsedades.

GÉMINIS 22/05-21/06

Los momentos recientes con tu pareja te harán considerar el fin de la relación. No eres partidario de renunciar a los retos.

CÁNCER 22/06-21/07

Deberás comenzar a pagar por ciertos errores cometidos anterior- mente. No protestes, aprende de ellos

LEO 22/07-21/08

para así no repetirlos. No permitas que tu indiscreción termine por jugarte en contra. Aprende a mantener los ases bajo la manga, utiliza tu ingenio.

Lee más: Horóscopo de hoy: Este es el signo que debe evitar la hipocresía y los malentendidos

VIRGO 22/08-21/09

Día de grandes satisfacciones en lo laboral y emocional. Será una jornada para atesorar en tus recuerdos.

LIBRA 22/09-21/10

Estarás atrasado en forma continua y, todo el tiempo, irás a contrarreloj. Ansiarás llegar al final del día.

ESCORPIO 22/10-22/11

Aprovecha el día de hoy para comenzar a buscar información para iniciar tus proyectos a futuro, no dejes pasar más tiempo.

SAGITARIO 23/11-21/12

Las características de tu signo te brindan la posibilidad de enfrentar la vida. La familia tiene un papel preponderante en ese aspecto.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Tus ansias permanentes de vivir y tu descontrol emotivo, hablan por sí solos de los problemas a los que te verás obligado a atender.

ACUARIO 22/01-21/02

Que tus éxitos recientes en el ámbito laboral sirvan de apoyo para cementar tu confianza y autoestima. Toma las riendas del amor.

PISCIS 22/02-21/03

Conocerás las ventajas de conocer a las personas indicadas en tu entorno laboral. Haz una pausa en tu rutina para el amor.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

El horóscopo de este jueves 9 de octubre del 2025
El horóscopo de este jueves 9 de octubre del 2025
9 octubre, 2025
El horóscopo de este viernes 3 de octubre del 2025
El horóscopo de este viernes 3 de octubre del 2025
3 octubre, 2025
Horóscopo de hoy 28 de septiembre: cómo las energías de cada signo afectan tu día
Horóscopo de hoy 28 de septiembre: cómo las energías de cada signo afectan tu día
28 septiembre, 2025
Horóscopo de hoy 24 de septiembre: ¿sorpresas y cambios inesperados en el amor y el trabajo?
Horóscopo de hoy 24 de septiembre: ¿sorpresas y cambios inesperados en el amor y el trabajo?
24 septiembre, 2025
Horóscopo de hoy, 14 de septiembre: energías de transformación y oportunidades para cada signo
Horóscopo de hoy, 14 de septiembre: energías de transformación y oportunidades para cada signo
14 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El autismo: ¿pa’ cuando?

El autismo: ¿pa’ cuando?

Pujols: “Tomaría ese puesto”

Pujols: “Tomaría ese puesto”

Senasa: ¿para qué existe?

Senasa: ¿para qué existe?

Una propuesta

Una propuesta

Gaza, dos años de genocidio

Gaza, dos años de genocidio

Edición Impresa, miércoles 08 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 08 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo