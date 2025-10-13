El horóscopo de este lunes 13 de octubre del 2025

  Hoy
El horóscopo de este lunes 13 de octubre del 2025

Horóscopo

ARIES 21/03-21/04

Sentirás los efectos de una realidad competitiva y dura durante la jornada de hoy. No permitas
que esto te deprima.

TAURO 22/04-21/05

Las aparentes frustraciones que has sentido respecto de tus metas profesionales, no aumenta- rán. Sólo cambia el enfoque sobre ellas.

GÉMINIS 22/05-21/06

Actividades vinculadas a clubes y organizaciones sociales podrán aportarte un empuje en lo
afectivo.

CÁNCER 22/06-21/07

Se producen cambios que te afectarán de manera favorable y se dan pasos hacia la consecución
de tus planes.

LEO 22/07-21/08

Día especial para todo tipo de aprendizaje y desarrollo personal. Contarás con una concentra- ción envidiable. Aprovéchala.

VIRGO 22/08-21/09

Hoy lograrás romper con dependencias que frenaban tu desarrollo emocional. Esto traerá
grandes cosas a tu vida.

LIBRA 22/09-21/10

Jornada propicia para intentar desconectarse un poco de la realidad, hazte un momento para descansar o relajarte en casa.

ESCORPIO 22/10-22/11

Es un buen día para dedicárselo a tu look y renovar tu vestuario que, más que un capricho, se está convirtiendo en una necesidad.

SAGITARIO 23/11-21/12

Hoy deberás demostrar grandeza en las decisiones que tomes en la pareja. Aférrate a tus principios en tu ambiente laboral

CAPRICORNIO 2/12-2/01

La gente que te rodea puede mostrarse reacia a las novedades. Deberás impulsar tú todos los cambios si quieres que todo mejore.

ACUARIO 22/01-21/02

Tendrás unos días en que te costará mucho sentarte a estudiar y concentrarte. Tienes muchas
cosas en la cabeza.

PISCIS 22/02-21/03

La capacidad de destacarse llevará al éxito a los más reflexivos. A los demás se les presenta- rán momentos dificiles.

