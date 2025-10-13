El horóscopo de este lunes 13 de octubre del 2025

ARIES 21/03-21/04
Sentirás los efectos de una realidad competitiva y dura durante la jornada de hoy. No permitas
que esto te deprima.
TAURO 22/04-21/05
Las aparentes frustraciones que has sentido respecto de tus metas profesionales, no aumenta- rán. Sólo cambia el enfoque sobre ellas.
GÉMINIS 22/05-21/06
Actividades vinculadas a clubes y organizaciones sociales podrán aportarte un empuje en lo
afectivo.
CÁNCER 22/06-21/07
Se producen cambios que te afectarán de manera favorable y se dan pasos hacia la consecución
de tus planes.
LEO 22/07-21/08
Día especial para todo tipo de aprendizaje y desarrollo personal. Contarás con una concentra- ción envidiable. Aprovéchala.
VIRGO 22/08-21/09
Hoy lograrás romper con dependencias que frenaban tu desarrollo emocional. Esto traerá
grandes cosas a tu vida.
LIBRA 22/09-21/10
Jornada propicia para intentar desconectarse un poco de la realidad, hazte un momento para descansar o relajarte en casa.
ESCORPIO 22/10-22/11
Es un buen día para dedicárselo a tu look y renovar tu vestuario que, más que un capricho, se está convirtiendo en una necesidad.
SAGITARIO 23/11-21/12
Hoy deberás demostrar grandeza en las decisiones que tomes en la pareja. Aférrate a tus principios en tu ambiente laboral
CAPRICORNIO 2/12-2/01
La gente que te rodea puede mostrarse reacia a las novedades. Deberás impulsar tú todos los cambios si quieres que todo mejore.
ACUARIO 22/01-21/02
Tendrás unos días en que te costará mucho sentarte a estudiar y concentrarte. Tienes muchas
cosas en la cabeza.
PISCIS 22/02-21/03
La capacidad de destacarse llevará al éxito a los más reflexivos. A los demás se les presenta- rán momentos dificiles.