ARIES 21/03-21/04

Jornada de entredichos con vecinos y conocidos. No permitas que la tensión acumulada te haga hacer alguna tontería.

TAURO 22/04-21/05

Por duros que sean los desafíos en el día de hoy, no te perturbarán demasiado. Te encontrarás con alguien especial.

GÉMINIS 22/05-21/06

Día apropiado para el inicio de rutinas deportivas aún dentro de tu hogar y todo aquello relacionado con el bienestar del cuerpo.

CÁNCER 22/06-21/07

Hoy quizás surjan posibles desplazamientos o viajes de alguna clase que pueden tener que ver con cambios de trabajo.

LEO 22/07-21/08

Nuevos proyectos vinculados a turismo y enseñanza. Impulso en actividades vinculadas también a asuntos universitarios o políticos.

VIRGO 22/08-21/09

No controles los horarios de los demás y ocúpate de disminuir las desavenencias y entredichos que surjan con las personas que amas.

LIBRA 22/09-21/10

Busca oportunidades por- que dispondrás de perspectivas de progreso, tienes las llaves del éxito.

ESCORPIO 22/10-22/11

Una actividad social se desarrollará con tensiones. Aunque no es culpa tuya, al final te atraparán en los argumentos de otro.

SAGITARIO 23/11-21/12

Sentirás que hay cosas que quedan en el aire en relación a un problema, pero podrás aclarar muchas otras situaciones.

CAPRICORNIO2/12-21/01

La realización de un viaje puede traerte sorpresas. Mostrarás gran presencia de ánimo que te proporcionará muchas oportunidades.

ACUARIO 22/01-21/02

Sientes que tienes brillo y energías y eso te lleva a ser impulsivo. Sigue tus instintos a la hora de ir de compras.

PISCIS 22/02-21/03

Te aliviará haber superado un problema una vez que se ha solucionado, estás libre para disfrutar el fruto de tus esfuerzos.