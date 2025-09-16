Este es el horóscopo de este martes 16 de septiembre 2025

Este es el horóscopo de este martes 16 de septiembre 2025

Horóscopo

ARIES 21/03-21/04

Jornada de entredichos con vecinos y conocidos. No permitas que la tensión acumulada te haga hacer alguna tontería.

TAURO 22/04-21/05

Por duros que sean los desafíos en el día de hoy, no te perturbarán demasiado. Te encontrarás con alguien especial.

GÉMINIS 22/05-21/06

Día apropiado para el inicio de rutinas deportivas aún dentro de tu hogar y todo aquello relacionado con el bienestar del cuerpo.

CÁNCER 22/06-21/07

Hoy quizás surjan posibles desplazamientos o viajes de alguna clase que pueden tener que ver con cambios de trabajo.

LEO 22/07-21/08

Nuevos proyectos vinculados a turismo y enseñanza. Impulso en actividades vinculadas también a asuntos universitarios o políticos.

VIRGO 22/08-21/09

No controles los horarios de los demás y ocúpate de disminuir las desavenencias y entredichos que surjan con las personas que amas.

LIBRA 22/09-21/10

Busca oportunidades por- que dispondrás de perspectivas de progreso, tienes las llaves del éxito.

ESCORPIO 22/10-22/11

Una actividad social se desarrollará con tensiones. Aunque no es culpa tuya, al final te atraparán en los argumentos de otro.

SAGITARIO 23/11-21/12

Sentirás que hay cosas que quedan en el aire en relación a un problema, pero podrás aclarar muchas otras situaciones.

CAPRICORNIO2/12-21/01

La realización de un viaje puede traerte sorpresas. Mostrarás gran presencia de ánimo que te proporcionará muchas oportunidades.

ACUARIO 22/01-21/02

Sientes que tienes brillo y energías y eso te lleva a ser impulsivo. Sigue tus instintos a la hora de ir de compras.

PISCIS 22/02-21/03

Te aliviará haber superado un problema una vez que se ha solucionado, estás libre para disfrutar el fruto de tus esfuerzos.

Este es el horóscopo de este martes 16 de septiembre 2025
