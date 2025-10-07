El horóscopo de este martes 7 de octubre 2025

ARIES 21/03-21/04
Las energías de este día invitan a la indulgencia y vanidad. Tiendes a apoyarte demasiado en los demás sin ofrecer nada a cambio.
TAURO 22/04-21/05
La mayoría de los inconvenientes que se te están presentando logran que tus defensas se encuentren bajas. Enfermedad en puerta.
GÉMINIS 22/05-21/06
Si estás pensando en independizarte es un buen momento para hacerlo, ya que las cosas en tu familia no estarán bien.
CÁNCER 22/06-21/07
Después de que arrojes un proyectil verbal, alguien que estaba volviéndote loco se silenciará. Igualmente, medita antes de actuar.
LEO 22/07-21/08
Tu energía es extraordinaria y es el tiempo indicado para brindarle a tu familia momentos de sano esparcimiento.
VIRGO 22/08 – 21/09
Te será difícil lidiar con el fracaso de un proyecto muy importante. No lograrás aceptar que tanto trabajo fue en vano.
LIBRA 22/09-21/10
Todo lo que hagas en equipo te fortalecer y lograrás grandes beneficios. Estarás menos enérgico y efusivo que lo habitual.
ESCORPIO 22/10-22/11
Una lluvia de buenas noticias inundará tu día. Después de la tormenta siempre viene la calma, disfruta este momento.
SAGITARIO 23/11-21/12
Podrás realizar lo que habías previsto de manera sencilla. Hoy te sientes especialmente preparado para satisfacer tu curiosidad.
CAPRICORNIO 2/12-21/01
Tendrás que tener cuidado a la hora de confiar en las nuevas amistades para no arriesgarte a tener malas sorpresas.
ACUARIO 22/01-21/02
Estos días serán decisivos para tu profesión. Promoverás el contacto con figuras famosas y cercanas al poder.
PISCIS 22/02-21/03
Estás en condiciones de elegir y decir NO sin culpa, tendrás una visión amplia y posibilidades de expandir tus horizontes.