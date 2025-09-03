El horóscopo de este miércoles 3 de septiembre 2025

ARIES 21/03-21/04

Las energías negativas harán que tu día resulte complicado por la mañana. Pero a la noche la pasarás muy bien en una reunión.

TAURO 22/04-21/05

Día de poca paciencia y cons- tante mal humor. Procura no herir a tus seres queridos con tus filo-

sos comentarios.



GÉMINIS 22/05-21/06

Hoy vas a hablar más de la cuenta, y puede que peques de indiscreto. Es momento de escuchar

y permanecer en silencio.

CÁNCER 22/06-21/07

Aún restan días de acción y eso te desgastará mucho. Descansa más y no participes de discusiones inútiles.



LEO 22/07-21/08

Se acercan cambios a los que te deberás adaptar sin mayores preocupaciones, vendrán tiempos

mejores.



VIRGO 22/08-21/09

Época beneficiosa para realizar aquellas actividades que te distienden. Trata de hacer una pausa en tu trabajo.

LIBRA 22/09-21/10

Mejora tu apariencia personal, esto te ayudará a tener mucha más confianza en ti mismo y salir

adelante.

ESCORPIO 22/10-22/11

En este período estarás muy animado y rodeado de cariño. Sintonía con familiares y amigos te darán momentos en paz y armonía.

SAGITARIO 23/11-21/12

Debes moverte con mucha cautela. La clave será encontrar el equilibrio entre lo laboral y

lo personal.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Hoy estarás radiante, tanto por fuera como por dentro. Con esta filosofía de vida lograrás ver tu existencia de otra manera.

ACUARIO 22/01-21/02

Sin prisas pero sin pausas. Poco a poco, tus problemas se irán resolviendo de forma positiva. No abandones la lucha.



PISCIS 22/02-21/03

Día especial para relacionarse con personas influyentes. Atiende las reuniones virtuales que pue- das y muéstrate como un ser social.