El horóscopo de este miércoles 3 de septiembre 2025

ARIES 21/03-21/04
Las energías negativas harán que tu día resulte complicado por la mañana. Pero a la noche la pasarás muy bien en una reunión.
TAURO 22/04-21/05
Día de poca paciencia y cons- tante mal humor. Procura no herir a tus seres queridos con tus filo-
sos comentarios.
GÉMINIS 22/05-21/06
Hoy vas a hablar más de la cuenta, y puede que peques de indiscreto. Es momento de escuchar
y permanecer en silencio.
CÁNCER 22/06-21/07
Aún restan días de acción y eso te desgastará mucho. Descansa más y no participes de discusiones inútiles.
LEO 22/07-21/08
Se acercan cambios a los que te deberás adaptar sin mayores preocupaciones, vendrán tiempos
mejores.
VIRGO 22/08-21/09
Época beneficiosa para realizar aquellas actividades que te distienden. Trata de hacer una pausa en tu trabajo.
LIBRA 22/09-21/10
Mejora tu apariencia personal, esto te ayudará a tener mucha más confianza en ti mismo y salir
adelante.
ESCORPIO 22/10-22/11
En este período estarás muy animado y rodeado de cariño. Sintonía con familiares y amigos te darán momentos en paz y armonía.
SAGITARIO 23/11-21/12
Debes moverte con mucha cautela. La clave será encontrar el equilibrio entre lo laboral y
lo personal.
CAPRICORNIO2/12-21/01
Hoy estarás radiante, tanto por fuera como por dentro. Con esta filosofía de vida lograrás ver tu existencia de otra manera.
ACUARIO 22/01-21/02
Sin prisas pero sin pausas. Poco a poco, tus problemas se irán resolviendo de forma positiva. No abandones la lucha.
PISCIS 22/02-21/03
Día especial para relacionarse con personas influyentes. Atiende las reuniones virtuales que pue- das y muéstrate como un ser social.