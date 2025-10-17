El horóscopo de este viernes 17 de octubre del 2025

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

¿Recuerdas cuando había que esperar una semana entera para ver el siguiente episodio de tu serie favorita? Hoy podemos ver todo de un tirón, comprar con un clic y recibirlo al día siguiente, o pedir comida que llega casi al instante. Nos hemos acostumbrado a la inmediatez. Este fin de semana será tan intenso que tal vez desearías poder pausarlo antes del próximo capítulo… pero no querrás hacerlo. Disfruta el ritmo: será agotador, sí, pero tremendamente divertido.

TAURO (21 de abril – 21 de mayo)

Las redes sociales nos venden la idea de que el éxito es lo más importante. Pero poner el dinero por encima de todo nos deja vacíos por dentro. El dinero puede comprar muchas cosas… pero no las que realmente llenan el alma. Sabes de sobra que hay gente que lo tiene todo y sigue sin sentirse satisfecha. Este fin de semana, con Venus, tu planeta regente, estableciéndose en Libra, puedes crear un lazo que dé verdadero valor a tu vida: una riqueza que crece en el corazón, no en el bolsillo.

GÉMINIS (22 de mayo – 22 de junio)

Tener un plan es útil: nos marca una ruta. Pero lo sabio es dejar espacio para adaptarse. En todo viaje surgen imprevistos: algunos son obstáculos, otros atajos. Por suerte, tu mente ágil sabrá distinguirlos. Con tu regente Mercurio conectando con Neptuno, hallarás formas creativas de navegar los giros del fin de semana. Y no solo eso: disfrutarás el trayecto tanto como el destino.

CÁNCER (23 de junio – 23 de julio)

Dicen que “el trabajo en equipo hace que el sueño funcione”… salvo cuando el equipo es un caos. O cuando cada uno va a lo suyo. Una experiencia reciente te ha hecho preferir ir por tu cuenta, y no es de extrañar: necesitabas apoyo y no lo tuviste. Pero este fin de semana no tienes por qué seguir solo. Si nadie se ofrece, atrévete a pedir ayuda. Te sorprenderá ver lo mucho que puedes avanzar cuando permites que otros te acompañen.

LEO (24 de julio – 23 de agosto)

“Pienso, luego existo” marcó la historia del pensamiento. Pero este fin de semana, lo que cuenta no es lo que pienses, sino lo que sientas. Con el Sol —tu regente— en armonía con Júpiter, tu corazón leonino quiere expresarse. Confía en lo que te dicta tu interior: tus emociones son brújula y verdad. Si las sigues, te conducirán a experiencias que te llenarán de gozo y autenticidad.

VIRGO (24 de agosto – 23 de septiembre)

Imagina que recibes a alguien en casa con la intención de ofrecerle un trozo de pastel… pero ya no queda. ¡Ups! ¿Dejarías de invitar a gente solo por eso? Claro que no. Puede que este fin de semana no tengas todo lo que quisieras para socializar, pero el cosmos te anima a abrirte igual. Ser tú mismo será más que suficiente. Llega un impulso de confianza que te ayudará a reforzar —o iniciar— un vínculo valioso.

LIBRA (24 de septiembre – 23 de octubre)

Todos conocemos a alguien que cuenta una anécdota con tanto detalle que olvida el punto central. Hablar del pasado solo tiene sentido si es relevante para quien escucha. Este fin de semana, con Venus —tu regente— asentándose en tu signo, el universo te invita a hacer una limpieza simbólica: dejar atrás algo que ya cumplió su ciclo. Al soltar esa parte del pasado, crearás espacio para una nueva y encantadora etapa.

ESCORPIO (24 de octubre – 22 de noviembre)

Algunos tienen memoria prodigiosa, pero la mayoría olvidamos detalles triviales: recordamos lo importante y lo demás se desvanece. Eso no significa que estés despistado, sino que tu mente prioriza. Sin embargo, esta tendencia puede hacerte dudar de ti mismo. Este fin de semana, la conexión entre el Sol y Júpiter aclara un recuerdo o una verdad que habías dejado atrás. Esa revelación te devolverá confianza y sentido.

SAGITARIO (23 de noviembre – 21 de diciembre)

El Sol se une a tu regente Júpiter y te concede el poder de unir, de tender puentes. Si esto implica sanar una herida, mejor aún. Al propiciar una conversación sincera, puedes transformar un ambiente cargado de tensión. Ser mediador no siempre es fácil, pero con tu optimismo y apertura, lograrás que todos se sientan más cómodos. Y tú también disfrutarás al ver cómo el entendimiento sustituye al conflicto.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

La primera vez que haces algo, es emocionante. La segunda, se convierte en costumbre. Y cuando repites, pasa a formar parte de tu rutina. Las rutinas tienen su función: ahorran energía, dan seguridad. Pero a veces necesitan aire fresco. La unión del Sol y Júpiter te da la oportunidad de inyectar entusiasmo y novedad en un proyecto. Un toque de diversión hará que lo abraces con energía renovada.

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

En un debate formal, el ganador se decide con votos. Pero en los conflictos de la vida real, las cosas no son tan claras. Aunque hayas “ganado” una discusión, quizá la otra parte aún no lo acepte. Este fin de semana marca el cierre de una larga disputa. En el fondo, sabes que la victoria es tuya. Ahora el apoyo que necesitas llega a ti, y con él, la posibilidad de avanzar hacia un sueño largamente deseado.

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

A veces tenemos tiempo de analizar antes de actuar. Otras, debemos lanzarnos sin red. Incluso cuando planeamos cada paso, la realidad suele sorprendernos. Y en esas ocasiones impulsivas, a veces conseguimos logros insospechados. Este fin de semana, deja que la corriente te lleve. No intentes controlar cada movimiento. Si fluyes con lo que se presente, el resultado te dejará gratamente sorprendido.

(Información del Clarín)

