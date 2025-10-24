Este es el horóscopo de este viernes 24 de octubre del 2025

ARIES

La Luna Nueva en el signo de Leo te brinda instantes placenteros y propuestas maravillosas que te llenarán de alegría y diversión. Bonito día para disfrutar del amor romántico o del amor de tus hijos. ¡Es el momento de probar nuevas aficiones!

TAURO

Hoy se forma la Luna Nueva en Leo, y se inaugura un ciclo ideal para conectar con tu familia, disfrutar de tu hogar y valorar el cariño de los tuyos. Aun así, será importante que pongas límites claros y protejas tu espacio personal. ¡Descansa todo lo que tu cuerpo necesite!

GÉMINIS

La Luna Nueva en Leo despierta tus ganas de aventura, pero si tienes previsto un viaje, ten paciencia ante los contratiempos que pueden aparecer. Abre la mente porque, tal vez, tus vacaciones no resulten como esperabas. ¡Presta atención a los detalles!

CÁNCER

Esta semana el trabajo fluye con buenos resultados, algo que también notarás en tus finanzas personales, pero si manejas asuntos económicos con otras personas puede haber complicaciones o retrasos. ¡Confía en que sabrás solucionarlo!

LEO

Te sentirás entusiasta, lleno de fuerza y de buen humor, con ganas de comerte el mundo y vivir nuevas aventuras. La Luna Nueva en tu signo (solar o ascendente) te anima a priorizar lo que tu corazón desea. ¡Comparte tu buen rollo!

VIRGO

Con la Luna Nueva en Leo se avecina un día antipático, con muchas exigencias laborales y ciertos sacrificios también en la vida personal. Pero ten presente que pasará pronto. ¡Visualiza que en breve estarás descansando con total merecimiento!

LIBRA

Durante el día de hoy lograrás cumplir un deseo muy esperado que te hará tremendamente feliz. También podrás disfrutar de la compañía de tus amigos. Si hay un viaje en proyecto, será una aventura muy grata y divertida. ¡No te lo pierdas!

ESCORPIO

La Luna Nueva en Leo te ayuda a brillar y lograr éxitos y reconocimiento, aunque por dentro sentirás que algo falta.. Podrían surgir roces o malentendidos con tus colaboradores. ¡Busca proyectos más personales y e independientes, que te apasionen!

SAGITARIO

La Lunación en el signo de Leo puede dar lugar a demoras o problemas en los desplazamientos o con los vehículos. Por lo demás, es un día ideal para disfrutar y seducir, consiguiendo meterte a la gente en el bolsillo. ¡Despliega tu simpatía y encanto!

(Información del portal web Mujer Hoy)