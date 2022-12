El horóscopo de hoy, 01 de diciembre

A continuación el horóscopo de hoy, jueves 01 de diciembre del año 2022.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

No debes dejarte caer por el terraplén de la indolencia: los problemas no se resuelven de la noche a la mañana y lo único que puedes conseguir si no los afrontas es que se te acumulen.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Te sentirás obligado a compartir la jornada con personas que no son de tu parecer y tendrás que demostrar que tus dotes para la diplomacia están a la altura deseada.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Te verás obligado a ceder en algún tipo de concesión. No siempre vas a salirte con la tuya, en especial para disfrutar del tiempo libre. Tu aparente derrota te abrirá la puerta a opciones.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El dinero te preocupa demasiado, y es que aunque hayas decidido ahorrar para comprarte una casa, un refresco más o menos no va a ningún sitio. Tu pareja se agobia cuando te lamentas tanto.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Desaparecen las dudas y podrás ver sin dificultad que todo lo logrado a nivel familiar es lo más importante en estos momentos en tu vida. Los pequeños placeres de la convivencia te colmarán.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Vence de una vez por todas tu timidez o solamente con un golpe de suerte encontrarás la compañía que anhelas. Todo el mundo tiene algo que ofrecer a los demás, y deberás esforzarte.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Pon más atención en los detalles, un olvido puede costarte caro, un desliz, un pequeño despiste, pueden hacer que los demás te traten como lo que no eres, un egoísta.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

No debes permitir que el desánimo haga presa de ti a causa de los disgustos familiares. Mientras no se trate de problemas de salud serios, te convendrá buscar válvulas de escape hacia el diálogo.

Libra (22 septiembre al 23 de octubre)

Jornada marcada por asuntos turbios que te involucrarán y de los que tendrás que responder en tu lugar de trabajo. Aunque profesionalmente siempre te has mantenido en una línea seria.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre

Hace mucho que no te fijas en los sueños y hoy has tenido uno que tiene mucho que ver con algo que estás viviendo en estos momentos. La persona que aparece en él va a suponer un apoyo.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Lograrás convencer a alguien de una estrategia comercial importante, pero sólo será el primer paso para los auténticos objetivos que te has marcado. En cualquier caso, tu autoestima subirá.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Lánzate sin miedo a lo que deseas, por una vez no hagas caso de los complejos que arrastras, tal vez desde la infancia. Es hora de soltar lastre y mostrarte tal como eres.