El horóscopo de hoy, 20 de mayo del 2023

A continuación el horóscopo de hoy, sábado 20 de mayo del año 2023.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tras un tiempo de reflexión y ajuste de cuentas, tienes una oportunidad inmejorable para recapacitar sobre los errores cometidos y tratar de subsanarlos de la mejor forma posible.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Algún amigo necesitará tu punto de optimismo para mirar el futuro con más esperanza. Ahí estarás para echarle una mano, aunque para ello tengas también que decirle algunas verdades a la cara.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La compañía de tu familia te llenará de alegría. Disfruta de este momento al máximo, tu optimismo y tu entusiasmo contagiarán a los que te rodean, y servirán para ayudar a salir del pozo.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Hoy te llenarás de propósitos que no cumplirás. Te enfurecerás por ello, porque querrías ser más disciplinado. Por el contrario, tendrás satisfacciones en esa improvisación y esa falta de orden.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Día excelente para poner en marcha uno de tus muchos proyectos. Cualquier idea será bienvenida en tu círculo, y disfrutarás de los tuyos viajando o conociendo sitios nuevos en tu ciudad.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

No dejes que los problemas profesionales te distancien de tu pareja, no te conviene en este particular momento de tu vida. Encontrarás la serenidad que necesitas abriéndote a los demás.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Quién te lo iba a decir: hace apenas unas semanas estabas obsesionado con la falta de perspectivas profesionales, y ahora ves cómo se abre ante ti todo un abanico de posibilidades.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Pasarás un día regular en cuanto a la salud se refiere. Todo lo que tenías planeado para este fin de semana se va a ver alterado por un hecho familiar que puede tener que ver con ese terreno.

Libra (22 septiembre al 23 de octubre)

Oportunidad de comprar caprichos del hogar a precios incomparables y con facilidades en la forma de pago. Podrás satisfacer tu afán de consumo y tu necesidad de renovar tu entorno.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Se te presentará un día muy ocupado en el terreno familiar, sobre todo si tienes hijos; si tienes tareas pendientes de tu exclusivo interés, será mejor que ni pienses en ellos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Aumenta la pasión y la confianza en el ser amado, y vivirás ahora en la necesidad de tomar decisiones importantes en relación a su vida sentimental. Trazarás proyectos comunes con tu pareja.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Si te has sentido solo y desamparado, quizá haya tenido que ver tu comportamiento o que el momento lo haya requerido. Olvida ya esos sentimientos y lánzate a compartir emociones.