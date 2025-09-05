ARIES 21/03-21/04

Te gustará desafiar las vicisitudes que se te planteen. Avanza sin miedos y ten confianza en el

empuje que tienes.

TAURO 22/04-21/05

Si eres moderado, te irá aceptablemente bien. Ponte en sintonía con tu presente, no derro- ches las energías que no tienes.

GÉMINIS 22/05-21/06

Estarás susceptible a los cambios de humor ya que nadie de los que tienes a tu alrededor te llenará completamente.

CÁNCER 22/06-21/07

Es probable que sufras una crisis existencial debida a unas insatisfacciones que has acumula- do durante este período.

LEO 22/07-21/08

Es un día para tomar decisiones pero sin precipitarte. Decide lo que es mejor para ti, sin importar si los demás están de acuerdo.

VIRGO 22/08-21/09

m. Problemas con gente en me general, sería conveniente liberarte de tensiones y dialogar almadamente.



LIBRA 22/09-21/10

No permitas que la rutina se apodere de ti. Comienza a cambiar todas aquellas cosas que hacen que tu rendimiento no sea óptimo.



ESCORPIO 22/10-22/11

Tienes elevada capacidad para los buenos contactos hoy. Haz un esfuerzo para comunicarte con la mayor cantidad de personas.

SAGITARIO 23/11-21/12

Es un momento en tu vida en que no sabes qué hacer con tu futuro. Piensa detenidamente las cosas, puede que cometas un error.

CAPRICORNIO2/12-2/01

Hoy será un día para la diversión por más que debas permanecer en tu hogar. Planifica una conversación con viejo amigos.

ACUARIO 22/01-21/02

Día de desarraigos amorosos y decisiones importantes. Las determinaciones que tomes hoy influirán en tu futuro cercano.



PISCIS 22/02-21/03

La superación de la situación. presente depende de tus deseos de éxito, contarás con gran luci- dez al momento de las oportunidades.