El horóscopo de hoy: Predicciones sorprendentes para iniciar septiembre  

El horóscopo de hoy: Predicciones sorprendentes para iniciar septiembre  

Horóscopo

ARIES 21/03-21/04

Viejos pensamientos invadirán tu cabeza. Busca una escapatoria para aquellos recuerdos que te entristecen. Evita caer en tu propia trampa.

TAURO  22/04-21/05

Torpes desencuentros generan entredichos. Inspiración superior para consolidar negocios y disfrutar de nuevas amistades.

GÉMINIS 22/05-21/06

Una buena película gratificará tu tarde. No dejes que el exceso de compromisos evite la distracción. Tus amigos te reclamarán.

CÁNCER 22/06-21/07

Podrías tener pérdidas inesperadas e imprevistos que solucionar. No bajes la guardia, podrás hacer todo lo que te propongas.

LEO 22/07-21/08

No comentes asuntos personales frente a personas que no son de tu entera confianza, puede desatar rivalidades.

VIRGO 22/08-21/09

Te liberas de cargas inde seadas pero ello te obliga a plantearte el futuro de otra manera.

LIBRA

22/09-21/10

Si te marcan un error, no te desvalorices. El ser espontáneo tiene sus costos pero también sus beneficios.

ESCORPIO 22/10-22/11

Escucha con objetividad pero no resignes tus sueños. Tus esfuerzos serán recompensados en un lapso breve de tiempo.

SAGITARIO 23/11-21/12

En cualquier plano que debas dar batalla saldrás airoso y satisfecho. Utiliza tu potencial. Sentirás que las cosas pasan porque tienen que pasar.

CAPRICORNIO22/12-21/01

Estarás sin incentivo alguno. Busca actividades que te hagan reencontrar contigo mismo.

ACUARIO 22/01-21/02

Debes encontrar tiempo para descansar. Es posible que tengas que cambiar tu rutina habitual para dar cabida a nuevos compromisos.

PISCIS 22/02-21/03

Fija tus propias normas y adquiere independencia, pero no te muestres desafiante ante las leyes.

