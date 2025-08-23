El horóscopo de hoy sábado: predicciones detalladas

  • Hoy
El horóscopo de hoy sábado: predicciones detalladas

ARIES 21/03-21/04

Futuro sin mayores inconvenientes. Tendrás que decidir quiénes te acompañarán en el camino de tu crecimiento económico.

TAURO 22/04-21/05

Tu temperamento de fuego arde a la menor provocación. Si ves amenazados tus intereses, es correcta esta actitud para enfrentarlos.

GÉMINIS 22/05-2006

Acude a otras personas cuyos talentos y habilidades se complementan con los tuyos, unir fuer- zas e ideas resultará muy beneficioso.

CÁNCER 22/06-21/07

Tu continua tendencia a no valorar a la persona a tu lado terminará por alejar al que podría haber sido el amor de tu vida.

LEO 22/07-21/08

No te esfuerces demasiado porque puedes terminar padeciendo desgarros o esguinces.
Cuida más tu espalda.

VIRGO 22/08-21/09

Tienes que pensar un poco más en ti y no vivir esforzándote solamente por el bienestar de los
demás.

LIBRA 22/09-21/10

Conversaciones claves se suscitarán en el día de hoy entre tu pareja y tú. La serenidad será fundamental para el entendimiento.

ESCORPIO 22/10-22/11

Te tocarán determinaciones muy difíciles a tomar en la jornada de hoy. Siempre piensa en lo correcto a la hora de decidir.

SAGITARIO 23/11-21/12

Trámite de algún documento importante para un viaje que surge de imprevisto. En cuanto a promesas, no empeñes tu palabra.

CAPRICORNIO 2/12-21/01
No trates de engañar a los demás con mentiras y excusas poco creíbles. Lo mejor es que hables de frente, con la verdad.

ACUARIO 22/01-21/02

Solo porque no los desees ver, no significa que tus problemas han desaparecido. Te acecharán por siempre hasta que los enfrentes.

PISCIS 22/02-21/03

La sabiduría llegará a tu vida en la forma más extraña, te ayudará a superar ciertas inseguridades arraigadas en tu mente.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

El horóscopo de hoy sábado: predicciones detalladas
El horóscopo de hoy sábado: predicciones detalladas
23 agosto, 2025
Horóscopo de hoy: predicciones sorprendentes para tu signo  este 22 de agosto 
Horóscopo de hoy: predicciones sorprendentes para tu signo  este 22 de agosto 
22 agosto, 2025
Jueves 21 de agosto: Lo que te trae el horóscopo de hoy
Jueves 21 de agosto: Lo que te trae el horóscopo de hoy
21 agosto, 2025
¿Qué esperar este 20 de agosto? Aquí el horóscopo de hoy
¿Qué esperar este 20 de agosto? Aquí el horóscopo de hoy
20 agosto, 2025
Horóscopo de hoy: ¿Qué te depara los astros este 19 de agosto?
Horóscopo de hoy: ¿Qué te depara los astros este 19 de agosto?
19 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Llegan los Juegos Escolares

Llegan los Juegos Escolares

La Página. Viernes 22 de agosto de 2025

La Página. Viernes 22 de agosto de 2025

“Chichiguaos”, multifamiliares y torres

“Chichiguaos”, multifamiliares y torres

Entendiendo la política

Entendiendo la política

Esperando a Vermeule

Esperando a Vermeule

Edición impresa, viernes 22 de agosto de 2025

Edición impresa, viernes 22 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo