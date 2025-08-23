El horóscopo de hoy sábado: predicciones detalladas

ARIES 21/03-21/04
Futuro sin mayores inconvenientes. Tendrás que decidir quiénes te acompañarán en el camino de tu crecimiento económico.
TAURO 22/04-21/05
Tu temperamento de fuego arde a la menor provocación. Si ves amenazados tus intereses, es correcta esta actitud para enfrentarlos.
GÉMINIS 22/05-2006
Acude a otras personas cuyos talentos y habilidades se complementan con los tuyos, unir fuer- zas e ideas resultará muy beneficioso.
CÁNCER 22/06-21/07
Tu continua tendencia a no valorar a la persona a tu lado terminará por alejar al que podría haber sido el amor de tu vida.
LEO 22/07-21/08
No te esfuerces demasiado porque puedes terminar padeciendo desgarros o esguinces.
Cuida más tu espalda.
VIRGO 22/08-21/09
Tienes que pensar un poco más en ti y no vivir esforzándote solamente por el bienestar de los
demás.
LIBRA 22/09-21/10
Conversaciones claves se suscitarán en el día de hoy entre tu pareja y tú. La serenidad será fundamental para el entendimiento.
ESCORPIO 22/10-22/11
Te tocarán determinaciones muy difíciles a tomar en la jornada de hoy. Siempre piensa en lo correcto a la hora de decidir.
SAGITARIO 23/11-21/12
Trámite de algún documento importante para un viaje que surge de imprevisto. En cuanto a promesas, no empeñes tu palabra.
CAPRICORNIO 2/12-21/01
No trates de engañar a los demás con mentiras y excusas poco creíbles. Lo mejor es que hables de frente, con la verdad.
ACUARIO 22/01-21/02
Solo porque no los desees ver, no significa que tus problemas han desaparecido. Te acecharán por siempre hasta que los enfrentes.
PISCIS 22/02-21/03
La sabiduría llegará a tu vida en la forma más extraña, te ayudará a superar ciertas inseguridades arraigadas en tu mente.