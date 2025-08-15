El horóscopo de hoy viernes 15 de agosto del 2025

ARIES 21/03-21/04
Tu necesidad de tener todo bajo control te está comenzando a hacer actuar como un tonto. Acepta que solo eres humano.
TAURO 22/04-21/05
Procura mantener un punto de vista positivo hacia la vida. Las desgracias vendrán a su momento, no pierdas tu tiempo en esperarlas.
GÉMINIS 22/05-21/06
Ciertos replanteos circularán durante tu mente en la jornada de hoy. Casi todos representan cambios positivos, escúchalos.
CÁNCER 22/06-21/07
El cambio de la luna traerá la buena fortuna a tu puerta. Te sentirás más sensibilizado e intuitivo en tus decisiones.
LEO 22/07-21/08
Buscarás estar rodeado de tus afectos el día de hoy. Lograrás entender las razones para tus
falencias laborales.
VIRGO 22/08-21/09
Tendrás la impresión de no avanzar en tu trabajo atrasado, sin importar a qué velocidad trabajes. Calma, es sólo una impresión.
LIBRA 22/09-21/10
Debes tratar de dejar de ser el centro de atención del lugar, piensa bien las palabras antes de decirlas y sé más humilde.
Lee más: Horóscopo de hoy: Este es el signo que debe evitar la hipocresía y los malentendidos
ESCORPIO 22/10-22/11
No sirve de nada que salgas de mal humor porque la energía negativa no te ayuda a mostrarte como eres. Relájate y trata de disfrutar.
SAGITARIO 23/11-21/12
Jornada negativa en la que te sentirás excluido completamente del mundo que te rodea. Evita desanimarte, date un poco de tiempo.
CAPRICORNIO2/12-21/01
Deberás recurrir a todas tus fuerzas para no incurrir en viejos hábitos que pensabas haber deja- do atrás. No repitas errores.
ACUARIO 22/01-21/02
Vivirás ciertas tensiones y malestares en tu salud. Aprende a escuchar a tu cuerpo con más atención o estos aumentarán.
PISCIS 22/02-21/03
No dejes postergado o al azar ningún compromiso u obligación. Mantente al día y lograrás evitar problemas futuros.