El horóscopo de hoy viernes 15 de agosto del 2025

ARIES 21/03-21/04

Tu necesidad de tener todo bajo control te está comenzando a hacer actuar como un tonto. Acepta que solo eres humano.

TAURO 22/04-21/05

Procura mantener un punto de vista positivo hacia la vida. Las desgracias vendrán a su momento, no pierdas tu tiempo en esperarlas.

GÉMINIS 22/05-21/06

Ciertos replanteos circularán durante tu mente en la jornada de hoy. Casi todos representan cambios positivos, escúchalos.

CÁNCER 22/06-21/07

El cambio de la luna traerá la buena fortuna a tu puerta. Te sentirás más sensibilizado e intuitivo en tus decisiones.

LEO 22/07-21/08

Buscarás estar rodeado de tus afectos el día de hoy. Lograrás entender las razones para tus

falencias laborales.

VIRGO 22/08-21/09

Tendrás la impresión de no avanzar en tu trabajo atrasado, sin importar a qué velocidad trabajes. Calma, es sólo una impresión.

LIBRA 22/09-21/10

Debes tratar de dejar de ser el centro de atención del lugar, piensa bien las palabras antes de decirlas y sé más humilde.

ESCORPIO 22/10-22/11

No sirve de nada que salgas de mal humor porque la energía negativa no te ayuda a mostrarte como eres. Relájate y trata de disfrutar.

SAGITARIO 23/11-21/12

Jornada negativa en la que te sentirás excluido completamente del mundo que te rodea. Evita desanimarte, date un poco de tiempo.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Deberás recurrir a todas tus fuerzas para no incurrir en viejos hábitos que pensabas haber deja- do atrás. No repitas errores.

ACUARIO 22/01-21/02

Vivirás ciertas tensiones y malestares en tu salud. Aprende a escuchar a tu cuerpo con más atención o estos aumentarán.

PISCIS 22/02-21/03

No dejes postergado o al azar ningún compromiso u obligación. Mantente al día y lograrás evitar problemas futuros.