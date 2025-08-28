ARIES 21/03-21/04

Resultarás el más apto a la hora de coordinar tareas delicadas. Sabrás exactamente qué hacer y a quién elegir como compañero.

TAURO 22/04-21/05

Hoy tendrás la oportunidad de lucirte frente a un grupo, te ganarás la confianza de alguien que es muy importante en el ámbito laboral.

GÉMINIS 22/05-21/06

Verás afectada tu rutina debido a causas que te exceden. Asegúrate siempre de planificar tus actividades con un margen de tiempo.

CÁNCER 22/06-21/07

El balance es positivo. La vida te sigue regalando luz y en ti esta la fuerza para organizarte y para aprender las pequeñas lecciones.

LEO 22/07-21/08

Es un día maravilloso para planificar sobre las cosas que te van a ocupar próximamente. En fin, es un día para construir para el futuro.

VIRGO 22/08-21/09

Será un día tenso porque tienes que enfrentarte a alguien de tu trabajo y no estás seguro

de cómo hacerlo.

LIBRA 22/09-21/10

Tu naturaleza te elevará mentalmente y estarás en condiciones de enfrentar esos problemas laborales que te quitaban el sueño.

ESCORPIO 22/10-22/11

Serás beneficiado con una buena noticia del exterior. Te la mereces, vienes de sufrir grandes desilusiones.

SAGITARIO 23/11-21/12

El mal humor podría hacer de ti esa persona de la que todos huyen. No dispares tus flechas sin ningún sentido, sé más paciente.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Tu vida social va a estar muy animada, no tendrás tiempo de atender a todos los compromisos que tienes anotados en tu agenda.

ACUARIO 22/01-21/02

Puede haber más de un problema ajeno que necesite de tu buen ánimo. No pierdas tiempo y haz ya lo que se debe hacer.

PISCIS 22/02-21/03

Estarás concentrado en tus negocios o en tus estudios y te costará prestar atención a los demás. Llegan sorpresas gratas.