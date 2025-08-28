ARIES 21/03-21/04
Resultarás el más apto a la hora de coordinar tareas delicadas. Sabrás exactamente qué hacer y a quién elegir como compañero.
TAURO 22/04-21/05
Hoy tendrás la oportunidad de lucirte frente a un grupo, te ganarás la confianza de alguien que es muy importante en el ámbito laboral.
GÉMINIS 22/05-21/06
Verás afectada tu rutina debido a causas que te exceden. Asegúrate siempre de planificar tus actividades con un margen de tiempo.
CÁNCER 22/06-21/07
El balance es positivo. La vida te sigue regalando luz y en ti esta la fuerza para organizarte y para aprender las pequeñas lecciones.
LEO 22/07-21/08
Es un día maravilloso para planificar sobre las cosas que te van a ocupar próximamente. En fin, es un día para construir para el futuro.
Lee más: Horóscopo
VIRGO 22/08-21/09
Será un día tenso porque tienes que enfrentarte a alguien de tu trabajo y no estás seguro
de cómo hacerlo.
LIBRA 22/09-21/10
Tu naturaleza te elevará mentalmente y estarás en condiciones de enfrentar esos problemas laborales que te quitaban el sueño.
ESCORPIO 22/10-22/11
Serás beneficiado con una buena noticia del exterior. Te la mereces, vienes de sufrir grandes desilusiones.
SAGITARIO 23/11-21/12
El mal humor podría hacer de ti esa persona de la que todos huyen. No dispares tus flechas sin ningún sentido, sé más paciente.
CAPRICORNIO2/12-21/01
Tu vida social va a estar muy animada, no tendrás tiempo de atender a todos los compromisos que tienes anotados en tu agenda.
ACUARIO 22/01-21/02
Puede haber más de un problema ajeno que necesite de tu buen ánimo. No pierdas tiempo y haz ya lo que se debe hacer.
PISCIS 22/02-21/03
Estarás concentrado en tus negocios o en tus estudios y te costará prestar atención a los demás. Llegan sorpresas gratas.