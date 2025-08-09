El horóscopo hoy: Qué te traen los astros para 09 de agosto  

  

ARIES 21/03-21/04

Los problemas te acosarán en el ámbito social de tu trabajo. No des pie para complicaciones y deja de lado los indeseables.

TAURO 22/04-21/05

Vive tu vida doméstica con armonía. A los rencores y resentimientos tan representativos de ti, descártalos de tu inventario.

GÉMINIS 22/05-21/06

No hagas promesas que no podrás mantener. Eso solo desalentará a personas que en el futuro cercano te van a criticar.

CÁNCER 22/06-21/07

Será difícil elegir, ya que todo paso que des tendrá inmediatas consecuencias, pero lo
lograrás.

LEO 22/07-21/08

Que tus ansiedades y miedos no terminen por coartar tu oportunidad de rehacer tu vida. Toma
las riendas de tu vida.

VIRGO 22/08-21/09

Deberás tomar las riendas de tu vida, al menos en la jornada de hoy, o te arrepentirás por lo que dejarás pasar. Muestra coraje.

LIBRA 22/09-21/10

Etapa de confusión. Hay apariencias que ocultan las verdaderas razones de un distanciamiento muy desagradable de un ser querido.

ESCORPIO 22/10-22/11

Es momento de ser firme con las decisiones del pasado y defenderlas con fundamentos. Escucha a los demás, pero no renuncies.

SAGITARIO 23/11-21/12

Día de redistribución de responsabilidades en el hogar. Buscarás equilibrar las actividades de cada integrante de la familia.

CAPRICORNIO2/12-21/01

La realización de un viaje puede traerte sorpresas. Mostrarás gran presencia de ánimo que te proporcionará muchas oportunidades.

ACUARIO 22/01-21/02

Hoy te sentirás como una persona diferente. La configuración de los astros te permitirá ver las cosas desde otro punto de vista.

PISCIS 22/02-21/03

Cansado de pasar siempre por los mismos problemas buscarás finalmente cambiar ciertos hábitos nocivos en tu personalidad.

