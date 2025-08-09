El horóscopo hoy: Qué te traen los astros para 09 de agosto  

ARIES 21/03-21/04
Los problemas te acosarán en el ámbito social de tu trabajo. No des pie para complicaciones y deja de lado los indeseables.
TAURO 22/04-21/05
Vive tu vida doméstica con armonía. A los rencores y resentimientos tan representativos de ti, descártalos de tu inventario.
GÉMINIS 22/05-21/06
No hagas promesas que no podrás mantener. Eso solo desalentará a personas que en el futuro cercano te van a criticar.
CÁNCER 22/06-21/07
Será difícil elegir, ya que todo paso que des tendrá inmediatas consecuencias, pero lo
lograrás.
LEO 22/07-21/08
Que tus ansiedades y miedos no terminen por coartar tu oportunidad de rehacer tu vida. Toma
las riendas de tu vida.
VIRGO 22/08-21/09
Deberás tomar las riendas de tu vida, al menos en la jornada de hoy, o te arrepentirás por lo que dejarás pasar. Muestra coraje.
LIBRA 22/09-21/10
Etapa de confusión. Hay apariencias que ocultan las verdaderas razones de un distanciamiento muy desagradable de un ser querido.
ESCORPIO 22/10-22/11
Es momento de ser firme con las decisiones del pasado y defenderlas con fundamentos. Escucha a los demás, pero no renuncies.
SAGITARIO 23/11-21/12
Día de redistribución de responsabilidades en el hogar. Buscarás equilibrar las actividades de cada integrante de la familia.
CAPRICORNIO2/12-21/01
La realización de un viaje puede traerte sorpresas. Mostrarás gran presencia de ánimo que te proporcionará muchas oportunidades.
ACUARIO 22/01-21/02
Hoy te sentirás como una persona diferente. La configuración de los astros te permitirá ver las cosas desde otro punto de vista.
PISCIS 22/02-21/03
Cansado de pasar siempre por los mismos problemas buscarás finalmente cambiar ciertos hábitos nocivos en tu personalidad.