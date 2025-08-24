El horóscopo: lo que te depara tu signo zodiacal para este domingo

Aries

Hoy podrías trabajar en varios proyectos diferentes, de modo que trata de mantener la concentración. En este momento la energía astral en juego está aumentando el ritmo de la comunicación en tu vida. Hoy el teléfono quizás no pare de sonar. Mientras tanto, quizás debas realizar algunas diligencias. Al mismo tiempo, tu e-mail o Facebook podrían estar saturados. Hoy trata de ir más despacio y no te presiones para cumplir con todo.

Tauro

Hoy, puede que tengas los nervios a flor de piel. Trata de calmarte un poco antes de descargar ese ingenio feroz que tienes. Podría resultar tentador decirles cosas hirientes o mordaces a algunas personas. Tienes todo el derecho de sentirte molesto sobre ciertos temas, pero hoy será difícil manejarlos de manera constructiva. Trata de descargar tu energía con un buen entrenamiento o tareas físicas.

Géminis

Hoy serás víctima de ciertas molestias, pero trata de que estas preocupaciones menores no te afecten. Tus amigos, compañeros de trabajo o tus hijos desafiarán tu autoridad, buscando evidencias de que tus decisiones son firmes. No te pongas demasiado a la defensiva, porque la gente no desea atacarte. La alineación planetaria está sólo despertando la tendencia de la gente a criticar. De modo que trata de mantener una actitud pacífica.

Cáncer

Tu tendencia al criticismo será aumentada hoy con la energía astral en juego. Así que ten cuidado de no sobre-enfatizar lo negativo en tu interacción con los demás. Este podría ser uno de esos días en que las imperfecciones de las personas te resultan tremendamente obvias. Intenta dirigir ese maravilloso talento de discernimiento en una dirección más positiva. Antes de encontrarle defecto a todo, encuentra una forma más constructiva de expresarte.

Leo

Tu dinamismo y determinación estarán elevados, así que te espera una alta velocidad en cualquier área de tu vida que necesite un empuje. Con el aspecto en juego, realizarás las tareas a la velocidad de la luz. En casa, te resultará fácil terminar ese trabajo de carpintería o proyecto de limpieza que has estado postergando por algún tiempo. Al final del día, te invadirá un sentimiento de satisfacción.

Virgo

El aire de hoy te brinda buenas cosas y te trae buenas noticias. Podrías obtener una oferta de un empleador potencial a quien contactaste meses atrás. Quizás tu currículum se perdió en sus archivos, pero ahora se ocuparán de ti. O quizás recibas noticias gratificantes de tu actual jefe. Podrías descubrir que reúnes las condiciones para recibir un aumento de sueldo o una promoción. ¡Te lo mereces!

Libra

Con un cambio en la alineación planetaria, hoy podrías sentir la necesidad repentina de resolver cosas del pasado. Si necesitas hacer las paces con alguien, hoy es un buen día para ello. O si necesitas resolver un tema financiero, este es el momento de ocuparte. Desearás comenzar desde cero y avanzar con energía nueva. No permitas que nada del pasado te retenga.

Escorpión

En este momento podrías ingresar a algunos grupos sociales interesantes. La alineación astral podría estar realzando las conexiones sociales en tu vida. Podrían pedirte que participes de una fiesta con amigos. O un cliente amistoso podría invitarte a almorzar. Acepta estas invitaciones. Hoy te sentirás bien si te rodeas de personas interesantes. ¡No permitas que esa parte tímida de ti no te deje divertir!

Sagitario

Hoy podrías estar de ánimo alegre y positivo. Con la combinación de las energías celestiales en juego, tendrás una buena actitud ante la vida y te sentirás bien dejando atrás los problemas del pasado. No eres de dar vueltas alrededor de las cosas. Sin embargo, estos últimos meses has sentido mucha tensión. Ahora llegó el momento de liberarse de los viejos problemas. ¡Hoy te sentirás bien a medida que avanzas hacia nuevas aventuras!

Capricornio

Hoy tendrás un humor alegre y positivo, con los astros influyéndote positivamente, estarás listo para encarar proyectos nuevos y conocer gente. Hoy podrías presentarte de modo calmado y confiado. Tu autoestima estará elevada y te sentirás listo/a para enfrentar los desafíos que se presenten. ¡Hoy no dudes en correr detrás tus sueños! Ahora el éxito está al alcance de tu mano.

Acuario

Mientras la configuración celestial cambia, podrías conocer una persona que te resulte muy atractiva. Podrías sentir impulso hacia ella de modo extraño. Podrías tener un fuerte sentimiento de reconocimiento, como si se conocieran de antes. ¡Quizás se conocieron en alguna vida pasada! Conversa con ella con franqueza para llegar a conocerla mejor. Lo más probable es que esto signifique que profundizarán la relación.

Piscis

Como resultado de la alineación astral, hoy experimentarás creatividad en tus palabras. Podrías escribir un e-mail inteligente que dibuje una sonrisa en quien lo reciba. O podrías escribir un informe con gran estilo. Hoy podrías terminar impactando a un auditorio con alguna presentación. Sólo deja que las palabras adecuadas fluyan a por tu intermedio ¡y confía en tus musas inspiradoras!

Fuente: Horóscopos.com

Síguenos como periodicohoyrd