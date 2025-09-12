ARIES 21/03-21/04

No seas tan despistado, anota el plan de los próximos días en tu agenda. Así será difícil que te olvides de algo importante.

TAURO 22/04-21/05

Hoy podría ser un día complicado en el terreno social y familiar. Evita asistir a reuniones en donde sepas que habrá personas con las que no encajas.

GÉMINIS 22/05-21/06

Deberás rechazar la posibilidad de agregar más trabajo y responsabilidades a tu haber al verte completamente saturado.

CÁNCER 22/06-21/07

Establece objetivos, para que no queden solo en buenos propósitos. Pon un recordatorio para no olvidar lo que quieres conseguir.

LEO 22/07-21/08

No desesperes, tus logros serán más reales y duraderos. Persevera a pesar de las demoras y no te des por vencido antes de tiempo.

VIRGO 22/08-21/09

Ten cuidado, los planetas se alinearon y no traen energía positiva. No te preocupes, todo dependerá de las decisiones que tomes.

Lee más: El horóscopo de este jueves 11 de septiembre 2025



LIBRA 22/09-21/10

Deberás explicar cuáles son tus objetivos para así alcanzar lo que tanto deseas, y así recibirás ayuda de tu entorno.

ESCORPIO 22/10-22/11

Presta atención a tu trabajo, puede ser que estés cometiendo errores, los cuales te traerán grandes inconvenientes para revertir.

SAGITARIO 23/11-21/12

Tu agudeza e ingenio convertirán los ratos de tu tiempo libre en verdadera y pura diversión. Alguien especial te acompañará.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Los demás no estarán dispuestos a cooperar contigo y deberás controlar tu fuerte carácter si quieres que las cosas salgan bien.

ACUARIO 22/01-21/02

Si ves que las cosas no te salen como quieres replantea la forma de pensar que posees y saldrás beneficiado.

PISCIS 22/02-21/03

Buenas noticias que vienen de alguien cercano harán que te replantees ciertas cosas que te abruman. Podrás solucionarlas.