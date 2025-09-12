ARIES 21/03-21/04
No seas tan despistado, anota el plan de los próximos días en tu agenda. Así será difícil que te olvides de algo importante.
TAURO 22/04-21/05
Hoy podría ser un día complicado en el terreno social y familiar. Evita asistir a reuniones en donde sepas que habrá personas con las que no encajas.
GÉMINIS 22/05-21/06
Deberás rechazar la posibilidad de agregar más trabajo y responsabilidades a tu haber al verte completamente saturado.
CÁNCER 22/06-21/07
Establece objetivos, para que no queden solo en buenos propósitos. Pon un recordatorio para no olvidar lo que quieres conseguir.
LEO 22/07-21/08
No desesperes, tus logros serán más reales y duraderos. Persevera a pesar de las demoras y no te des por vencido antes de tiempo.
VIRGO 22/08-21/09
Ten cuidado, los planetas se alinearon y no traen energía positiva. No te preocupes, todo dependerá de las decisiones que tomes.
LIBRA 22/09-21/10
Deberás explicar cuáles son tus objetivos para así alcanzar lo que tanto deseas, y así recibirás ayuda de tu entorno.
ESCORPIO 22/10-22/11
Presta atención a tu trabajo, puede ser que estés cometiendo errores, los cuales te traerán grandes inconvenientes para revertir.
SAGITARIO 23/11-21/12
Tu agudeza e ingenio convertirán los ratos de tu tiempo libre en verdadera y pura diversión. Alguien especial te acompañará.
CAPRICORNIO 2/12-21/01
Los demás no estarán dispuestos a cooperar contigo y deberás controlar tu fuerte carácter si quieres que las cosas salgan bien.
ACUARIO 22/01-21/02
Si ves que las cosas no te salen como quieres replantea la forma de pensar que posees y saldrás beneficiado.
PISCIS 22/02-21/03
Buenas noticias que vienen de alguien cercano harán que te replantees ciertas cosas que te abruman. Podrás solucionarlas.